Sara z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym pochwaliła się radosną informacją, a zarazem swoim sukcesem. Uczestniczka 10. edycji randkowego show ma powody do zadowolenia i wygląda na to, że po programie, choć rozstała się z Arturem, to wszystko układa się po jej myśli. Co się wydarzyło tym razem? Zobaczcie!

Sara z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem

Sara w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" walczyła o serce Artura i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do stworzenia relacji. Niestety w finałowym odcinku ku zaskoczeniu widzów para przyznała, że rozstali się w lipcu. Sara nie ukrywała, że to był dla niej trudny czas, ale znalazła ogromne wsparcie w pozostałych kandydatkach rolnika: czyli Oli i Blance, z którymi zaprzyjaźniła się po zakończeniu przygody z programem. Aktualnie Sara jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i widać, że wyraźnie polubiła interakcje ze swoimi fanami. Na Instagramie Sara z "Rolnika" dzieli się wskazówkami dotyczącymi dbania o urodę, przepisami i kolejnymi sukcesami zawodowymi. Tym razem zaskoczyła informacją na temat zdanego egzaminu.

Poranny egzamin zaliczony, można odpocząć napisała Sara z 'Rolnika'

Gratulujemy!

Instagram @sjaqb

Choć Sara publikuje w sieci sporo relacji, to nie ujawnia, co dzieje się w jej życiu miłosnym. Wiele wskazuje na to, że kandydatka Artura nadal jest singielką, choć z pewnością nie może narzekać na brak wiadomości od wielbicieli. Już w programie Sara dała się poznać jako sympatyczna i pełna życia dziewczyna, którą dba też o swoją niezależność.

Z kolei Artur po kontrowersjach, jakie wywołał w finale "Rolnika" zniknął z przestrzeni medialnej i nie zabierał głosu na temat tego, co wydarzyło się między nim a Sarą. Jedyną informacją, jaką ujawnił była zmiana statusu związku na Facebooku. W ten sposób rolnik dał sygnał, że jego serce jest już zajęte.