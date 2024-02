Po zakończeniu emisji programu "Rolnik szuka żony", Waldemar chętnie odzywa się do swoich fanów na Instagramie. To właśnie w tym miejscu publikuje nowe zdjęcia i relacje ze swojego życia. Rolnik od czasu do czasu organizuje też Q&A, podczas którego odpowiada na najbardziej nurtujące fanów pytania. Ostatnio jednak gdy jeden z internautów zadał pytanie w kontekście relacji Waldemara z Dorotą, rolnik nie wytrzymał i stanowczo odpowiedział. O co poszło? Zobaczcie sami!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" stanowczo reaguje na pytanie o Dorotę

Waldemar i Dorota to jedna z najbardziej popularnych par, które poznaliśmy dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zakochani w dalszym ciągu budzą ogromne zainteresowanie fanów, a co za tym idzie nie brakuje też plotek nt. ich relacji. Ostatnio głośno było o samotnym wyjściu Waldemara z "Rolnika" na imprezę, przez co zrodziły się pytania, czy przypadkiem w związek rolnika i jego partnerki nie wkradł się jakiś kryzys. Internauci dopytywali, ale Dorota i Waldemar szybko udowodnili, że w ich relacji dalej wszystko układa się świetnie, a plotki o kryzysie są bezzasadne. Nic więc dziwnego, że gdy podczas Q&A u Waldemara znów został poruszony ten temat, to rolnik odpowiedział już naprawdę stanowczo...

Jeden z fanów postanowił zapytać wprost:

Dlaczego Doris tak agresywnie reaguje na pytania o nią? Na przykład byłeś sam na imprezie, a Dorotka od razu... - zapytał fan

Wówczas Waldemar nie wytrzymał i odpowiedział stanowczo:

Bo ile można słuchać dowalania, że nie byliśmy razem, bo sprawy rodzinne i zdrowotne pokrzyżowały te plany. Widać wielu ludzi chce nam życie układać i mówić, jak trzeba postępować. Niech się zajmą lepiej swoim podwórkiem, a nie będą nas uczyć właściwie postępować. Wiesz co znaczy słowo zaufanie? Dorotka i ja znamy ten termin i sobie ufamy. Co to za stereotyp, że jak już nie w parze, to lepiej nie iść wcale. Sorry, my sobie ufamy, a niedowiarki niech lepiej milczą - odparł Waldemar

Co sądzicie o odpowiedzi Waldemara z "Rolnika"? Rzeczywiście internauci powinni odpuścić już ten temat?

