Pestki z arbuza są źródłem białek, witamin z grupy B i mikroelementów. Zamiast wypluwać pestki podczas jedzenia arbuza, lepiej je zjeść razem z miąższem.

Pestki arbuza źródłem białka

Pestki arbuza są bogatym źródłem białka. Jeden kubek suszonych pestek zawiera ok. 30 g białka, co stanowi 60% naszego dziennego zapotrzebowania. Białko w pestkach arbuza składa się z kilku aminokwasów, jednym z nich jest arginina. Arginina przyspiesza gojenie się ran, ułatwia nerkom wydalanie z organizmu produktów przemiany materii, obniża ciśnienie krwi i zapobiega chorobom serca, pomaga w przypadku problemów z erekcją. Innym aminokwasem, który znajduje się w pestkach arbuza, jest lizyna. Lizyna wspomaga syntezę białek i przyswajanie wapnia. Zarówno arginina, jak i lizyna wspomagają przyrost masy mięśniowej oraz regenerację mięśni po treningu.

Pestki arbuza źródłem witamin z grupy B

Pestki arbuza stanowią też źródło witamin z grupy B, przede wszystkim niacyny, która jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, pokarmowego, wpływa na wygląd skóry. Pestki arbuza oprócz niacyny zawierają:

kwas foliowy, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego, a przyjmowany przez kobietę w ciąży zapobiega występowaniu wad wrodzonych u dziecka;

który korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego, a przyjmowany przez kobietę w ciąży zapobiega występowaniu wad wrodzonych u dziecka; tiaminę (witaminę B1) ułatwiającą gojenie się ran, zapobiegającą skurczom mięśni;

(witaminę B1) ułatwiającą gojenie się ran, zapobiegającą skurczom mięśni; ryboflawinę (witaminę B2) zapobiegającą infekcjom skórnym, wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego;

(witaminę B2) zapobiegającą infekcjom skórnym, wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego; witaminę B6 podnoszącą odporność organizmu, działającą antydepresyjnie;

podnoszącą odporność organizmu, działającą antydepresyjnie; kwas pantotenowy – poprawiający stan włosów, zapobiegający przedwczesnemu siwieniu.

Pestki arbuza – składniki mineralne

Pestki arbuza są również bogate w składniki mineralne:

magnez, korzystnie wpływający na funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiegający skurczom mięśni i próchnicy;

korzystnie wpływający na funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiegający skurczom mięśni i próchnicy; fosfor wzmacniający kości;

wzmacniający kości; żelazo wzmacniające układ odpornościowy i umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego;

wzmacniające układ odpornościowy i umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego; potas regulujący ciśnienie krwi i wpływający na prawidłową pracę nerek;

regulujący ciśnienie krwi i wpływający na prawidłową pracę nerek; cynk poprawiający wygląd włosów i paznokci.

Jak jeść pestki arbuza?

Pestki arbuza można oczywiście jeść razem z miąższem tego owocu. Można je także po uprażeniu dodawać do sałatek – w ten sposób są wykorzystywane w kuchni Dalekiego Wschodu. Żeby uprażyć pestki, należy opłukać je, np. w durszlaku, i pozostawić do wysuszenia. Kiedy będą suche, trzeba ułożyć je na blaszce, pokropić oliwą, posypać solą i na pół godziny włożyć do piekarnika rozgrzanego do temperatury 220 stopni. Uprażone pestki arbuza mogą też stanowić przekąskę.

