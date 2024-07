Jak wyhodować awokado w naszym klimacie skoro drzewo to pochodzi z tropików? Najlepiej w tym celu użyć pestki odmian kanaryjskiej lub meksykańskiej, które dobrze znoszą niskie temperatury. Drzewko awokado można wyhodować z pestek owoców dostępnych w sklepach spożywczych.

Reklama

Awokado jest wiecznie zielonym, dożywającym 100 lat drzewem, które osiąga do 20 m wysokości. Owocuje po 4-6 latach od zasadzenia, regularnie przez kolejne 50 lat. Owoc dojrzewa średnio 8 miesięcy. Jest rośliną dekoracyjną ponieważ posiada duże, błyszczące ciemnozielone liście.

Jak wyhodować awokado z pestki – krok po kroku sposób 1

Awokado, z którego będziesz wyjmować pestkę do hodowli drzewka należy bardzo delikatnie rozkroić, aby jej nie uszkodzić. Po wyjęciu z owocu oczyść ją dokładnie ze śliskiej osłonki pod bieżącą wodą. Weź 3-4 wykałaczki i wbij promieniście w jednej linii dookoła, mniej więcej na środku pestki. Weź słoik – niewielki, najlepiej po koncentracie pomidorowym lub dżemie – wypełnij wodą i umieść pestkę w taki sposób, aby cieńszym końcem była zwrócona ku górze a grubszy był zanurzony w wodzie, pestka powinna stabilnie opierać się na wykałaczkach. Słoik postaw w jasnym, ciepłym miejscu. Monitoruj ubytek wody nie dopuszczając do wyschnięcia pestki. Po 4-6 tygodniach pestka pęknie wypuszczając korzonek i mały pęd. Gdy wyrosną pierwsze listki umieść pestkę (bez wykałaczek) i nie przysypując jej całkowicie w dużej i głębokiej doniczce z ziemią.

Jak wyhodować awokado z pestki – krok po kroku sposób 2

Drugi sposób polega na włożeniu pestki (grubszym końcem) od razu do ziemi. W celu stworzenia szklarnianych warunków potrzebnych do kiełkowania doniczkę przykryj plastikowym workiem lub reklamówką. Pamiętaj, aby ziemia była stale wilgotna. Doniczkę postaw w ciepłym i jasnym miejscu. Tak samo jak w przypadku pierwszego sposobu pędy powinny pojawić się po 4-6 tygodniach. Gdy awokado wypuści listki zdejmij folię.

Zobacz także

Pielęgnacja i uprawa

Awokado wyhodowane z pestki szybko rośnie wypuszczając piękne, zielone, błyszczące listki. Młode awokado należy przesadzić co roku na wiosnę. Kilkuletniej roślinie wystarczy jeżeli zrobisz to raz na 3 lata. Używaj w tym celu przepuszczalnej ziemi, dobrze sprawdza się dostępna w wielu supermarketach ziemia uniwersalna do roślin doniczkowych.

Wskazówki:

podczas hodowli awokado w słoiku z wodą mogą pojawić się wypuszczane do wody przez pestkę zabrudzenia przypominające pajęczynę. Nie przejmuj się to naturalny proces;

ponieważ wyhodowanie awokado z pestki nie zawsze kończy się sukcesem, możesz umieścić w wodzie kilka pestek tym samym zwiększając szansę na uzyskanie pięknej rośliny;

jeżeli chcesz, żeby zaczęło się rozkrzewiać co kilka miesięcy przycinaj drzewko od góry,

awokado lubi ciepło, dlatego doniczkę postaw w nasłonecznionym miejscu, gdzie temperatura wynosi około 24 stopni. Pamiętaj, aby zimą drzewko nie stało w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 10-15 stopni Celsjusza. Latem możesz wystawiać je na zewnątrz.

latem i wiosną podlewaj roślinę codziennie, ziemia powinna być zawsze lekko wilgotna, jesienią podlewaj co drugi dzień. Zima jest dla awokado okresem wegetatywnym, dlatego podlewaj je nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu;

jeżeli liście zrobią się żółte lub suche, może to oznaczać, że drzewko ma za dużo wody, ogranicz wówczas podlewanie i obserwuj czy sytuacja się poprawia,

liście często się wymieniają, wtedy brunatnieją i odpadają a na ich miejscu wyrastają nowe.