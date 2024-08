Filip Chajzer to 39-letni syn Zygmunta Chajzera. Chajzer junior przez lata był dziennikarzem, zagrał również w paru produkcjach filmowych: "Ślub doskonały", "Kobiety Mafii", czy "Plagi Breslau". Jakiś czas temu postanowił spróbować swoich sił w gastronomi i otworzył budkę z kebabem "KREUZBERG Kraft Kebap - Filip Chajzer".

Na instagramowym profilu Filipa Chajzera pojawił się nowy wpis. Dziennikarz zdradził, jaka nieprzyjemność właśnie go spotkała. Okazuje się, że ktoś/ coś (bot) postanowiło go "uśmiercić". Pod czarno-białym zdjęciem widniała wiadomość, że odszedł popularny prezenter. Podpis u góry brzmiał:

Oczywiście na szczęście sytuacja taka nie miała miejsca, a Filip Chajzer żyje i ma się dobrze. Jednak dziennikarz postanowił napisać, jak ten okropny incydent, wpłyną na niego i jego rodzinę:

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od fanów Filipa, którzy również nie mogli uwierzyć, że ktoś zdobył się na taką straszną rzecz. Fani pisali:

Po paru minutach post zniknął i pojawił się kolejny, który brzmiał nieco inaczej niż pierwszy: