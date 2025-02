Monika Brodka, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Artystka podzieliła się tą radosną wiadomością w swoich mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z widocznym ciążowym brzuszkiem.

Informacja o ciąży Brodki pojawiła się 6 grudnia 2024 roku. Piosenkarka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem. Fotografię opatrzyła krótkim, ale wymownym podpisem: „A wy co dostaliście od Mikołaja?”. Fani natychmiast zasypali artystkę gratulacjami, a pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy. Wielu jej wielbicieli oraz kolegów z branży muzycznej życzyło jej wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym czasie.

Teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia Moniki Brodki i jej ukochanego. Na fotografiach Brodka i jej partner znajdują się nieopodal urzędu stanu cywilnego. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani zastanawiają się, czy Monika Brodka już urodziła. Wiele osób potwierdziło, że Brodka już urodziła i najprawdopodobniej doczekała się córeczki.