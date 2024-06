Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki w wieku 60. lat. W mediach mówiono, że aktorka poddała się metodzie In Vitro, jednak w wielu wywiadach kobieta zapewniała, że jej ciąża jest wynikiem naturalnego poczęcia. Niewiele się mówi o ojcu dzieci Barbary Sienkiewicz. Kim jest? Czy to na niego spadną wszelkie obowiązki związane z wychowaniem bliźniaków?

Barbara Sienkiewicz nie żyje. Kobieta zmarła w wieku 69. lat i osierociła bliźniaki- Anię i Piotrusia, którzy w tym roku mieli pierwszą komunię świętą. Aktorka "Rancza" nigdy nie kryła, że dzieci to spełnienie jej marzeń i dla nich robiła wszystko. Córka Barbary Sienkiewicz chodzi do szkoły baletowej, a syn występował w Teatrze Wielkim w „Madame Butterfly”. Niewiele jednak mówi się o ojcu 9-latków.

Niedawno w programie "Wieczorny Express" zdradziła również, że jej dzieci dopytują o swojego tatę, a ona odpowiada wymijająco.

Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Każdy etap życia potrzebuje innego wyjaśnienia, i to, co ja teraz mówię dzieciom na temat taty, za kilka lat będzie nieaktualne

- przyznała wówczas aktorka.