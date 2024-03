Jakub Józefowicz jest jednym z popularniejszych aktorów młodego pokolenia i choć zagrał w kilku filmach, to największą rozpoznawalność dała mu rola Łukasza Wojciechowskiego w hitowym serialu telewizyjnej Dwójki. Aktor wciela się tam w postać syna Marty Mostowiak, którą gra Dominika Ostałowska, a prywatnie łączy go wiele z innym znanym aktorem. Zbieżność nazwisk z Januszem Józefowiczem jest tutaj nieprzypadkowa, bo Jakub jest jego synem z pierwszego małżeństwa.

Łukasz z "M jak miłość" to prawdziwy przystojniak. Prywatnie jest synem znanego aktora

Jakub Józefowicz urodził się 9 marca 1993 w Warszawie i jest synem aktora i choreografa Janusza Józefowicza oraz Danuty Józefowicz. Janusz Józefowicz z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci: Kamilę i Jakuba, a aktualnie jest mężem Nataszy Urbańskiej, z którą wspólnie wychowuje córkę Kalinę. Co więcej, Jakub Józefowicz jest bratem reżyserki Kamili Józefowicz. Niemal cała rodzina aktora ma artystyczne zawody i zdarza im się nawet razem współpracować.

Aktor już w liceum przejawiał zainteresowanie filmem i kręcił swoje pierwsze etiudy. Ostatecznie wybrał się na studia na Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale zrezygnował na drugim roku. Syn Janusza Józefowicza zadebiutował w filmie "Planeta Singli", a od 2019 roku związany jest z serialem "M jak miłość". Aktor na swoim koncie ma też rolę w musicalu "Metro" oraz serialach "Papiery na szczęście" i "O mnie się nie martw". Jakub Józefowicz interesuje się też fotografią i uwielbia podróże. O jego życiu prywatnym niewiele wiadomo, a on sam dba o to, aby pisano o nim w kontekście pracy zawodowej. Aktor nie ukrywa też, że ma dobry kontakt ze swoją przyrodnią siostrą, Kaliną, która od czasu do czasu pojawia się na jego instagramowym koncie.

Jakiś czas temu Jakub Józefowicz zdecydował się opublikować zdjęcie z dzieciństwa ze swoim tatą, Januszem Józefowiczem. Aktor już jako nastolatek od czasu do czasu towarzyszył swojemu tacie na premierach. Jakub Józefowicz nie ukrywa, że kiedyś miał problem z tym, że jest kojarzony jako syn Janusza Józefowicza, ale z wiekiem zrozumiał, że nie tędy droga i nawet zagrał główną rolę w musicalu "Metro".

Kiedyś miałem z tym problem. Zastanawiałem się, dlaczego nie mogę być po prostu Kubą Józefowiczem, tylko za każdym razem musi być podkreślone, kto jest moim ojcem. Już się z tego wyleczyłem. Myślę, że obecność w „Metrze mówił Jakub Józefowicz w wywiadzie dla plejada.pl

Zobaczcie zdjęcia Jakuba Józefowicza od najmłodszych lat.

