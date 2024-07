Prawdziwa miłość opiera się intymności, namiętności i zaangażowaniu. Jeśli w Twoim związku są te trzy elementy, to prawdopodobnie spotkała Cię prawdziwa miłość.

Reklama

Miłość według Roberta Sternberga – słynnego profesora psychologii – opiera się na trzech podstawowych fundamentach: namiętności, intymności i zaangażowaniu. Chcesz sprawdzić, czy osoba, z którą dzielisz swoje życie jest ci przeznaczona i łączy was prawdziwe uczucie? Wiele osób myli miłość ze zwykłym zauroczeniem w przypadku krótkiego związku lub z przyzwyczajeniem w przypadku wieloletnich relacji. Według badań Centrum Badań Opinii Społecznych uczucie to kojarzy nam się przede wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa i wzajemną lojalnością. Przetestuj trzy aspekty wyróżnione przez profesora Sternberga na własnym, codziennym życiu i odpowiedz na trzy proste pytania, a przekonasz się, jak bardzo kocha cię twój partner!

Czy łączy was namiętna relacja?

Nie ma co owijać w bawełnę – seks jest bardzo ważny w związku. Powinien być jak ciepły obiad w domu, na który czeka się w pracy od południa. Gdy zjada się go regularnie i ma się ochotę na więcej – to prawidłowa oznaka tego, że w waszym związku wszystko jest w porządku. Gdy twój facet je tylko i wyłącznie obiad w domu, smakuje mu i wciąż ma ochotę na więcej bez oglądania się na fast foody na mieście – wiedz, że zdał ten test na piątkę!

Czy wiecie o sobie wszystko?

Najbardziej skuteczny test na miłość? Powiedz swojemu facetowi wszystko o sobie – najlepsze wspomnienia, ale i najbardziej przykre momenty z życia, wymień także swoje cechy charakteru, o które nigdy by cię nie podejrzewał. Otwórz się przed nim, a gdy on odwzajemni tym samym (równoważne z tym, że nie ucieknie!) – dowiesz się, że jesteście nie tylko dobrymi kochankami w łóżku, ale również prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mogą liczyć na siebie w każdej sytuacji.

Zobacz także

Czy obydwoje wykazujecie duże zaangażowanie w związku?

Szczęśliwa i zakochana w sobie para dwojga ludzi zawsze będzie zaangażowana w tworzenie wspólnej więzi. Nieważne, czy mieszkacie razem, czy tworzycie związek na odległość – zawsze powinno obojgu zależeć, aby się spotkać, porozmawiać, po prostu spędzić razem czas. Gdy widzisz, że twój partner jest tak samo zaangażowany w waszą relację jak ty – to dowód na to, że to ten jedyny.

Jeżeli odpowiedziałaś trzy razy tak, oznacza, że to prawdziwa miłość! Nie załamuj się jednak, gdy udzieliłaś jednej odpowiedzi przeczącej – silne więzi buduje się przez lata, teraz już wiesz, nad czym musicie popracować. Jeżeli jednak odpowiedziałaś przecząco na dwa lub nawet trzy pytania – zastanów się, czy wasz związek ma rację bytu.

Test na miłość to test każdego dnia i każdej spędzonej chwili. Nie ma jednej sprawdzonej recepty na udany związek, ale na pewno jest coś, co sprawia, że jest on trwały, silny, wywierając wrażenie, że pokona wszelkie trudy i przeciwności losu. To po prostu miłość!

Reklama