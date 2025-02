Paulina Smaszcz to znana polska dziennikarka i prezenterka, a także trenerka rozwoju osobistego oraz autorka wielu książek. Od 1996 do 2020 roku była żoną również prezentera - Macieja Kurzajewskiego. Małżeństwo rozpadło się nagle i to w mało przyjemnej atmosferze. Po wszystkim Smaszcz nie oszczędzała ex męża, szczególnie, gdy związał się z Katarzyną Cichopek. Z czasem temat ucichł, ale teraz znów powrócił i to ze zdwojoną siłą. Czyżby po raz kolejny dziennikarka nie miała litości także dla ukochanej Kurzajewskiego?

Paulina Smaszcz wbiła szpilę Katarzynie Cichopek? Jest odpowiedź

Nowy tydzień przyniósł w show-biznesie prawdziwe zatrzęsienie. W czasie, gdy widzowie TVN 7 oglądali 5. odcinek "Królowej przetrwania", na Playerze pojawił się już 6., co nie umknęło uwadze fanów. W tym epizodzie mogliśmy zobaczyć wiele zwierzeń Pauliny Smaszcz, która znów zaczęła mówić o byłym mężu. Dziennikarka ujawniła m.in., że Maciej Kurzajewski z synem mieli ją wyśmiewać i upokarzać w chorobie. Prezenter zdążył już zareagować na te słowa, ale to nie koniec.

W swojej wypowiedzi przed kamerami Paulina Smaszcz wytknęła sobie samej błąd. Jak uznała, była zbyt samodzielna, co w efekcie poskutkowało późniejszymi problemami. Uznała, że powinna obarczyć ówczesnego męża większą odpowiedzialnością, bo jak stwierdziła, takie kobiety wolą mężczyźni.

Och, jak ja żałuję, że nie zrobiłam tego, co robią inne kobiety. A mianowicie mówią: ''stary, dawaj, teraz się wykaż. Pokaż, że mnie utrzymasz, pokaż, że utrzymasz rodzinę, że dasz radę. Ja będę na tobie uwieszona. Będę głupsza. Nie będę wiele umiała. Z wieloma rzeczami sobie nie poradzę''. Żałuję, że nie grałam wtedy takiej, bo jak widać mężczyźni wolą kobiety bardziej zarządzalne i te, które sobie nie radzą i są cały czas uśmiechnięte

Ironiczny ton wypowiedzi Pauliny Smaszcz zdawał się sugerować, że pije do Katarzyny Cichopek. Czyżby tak rzeczywiście było? Najnowszy post aktorki może to potwierdzać.

Katarzyna Cichopek nie wytrzymała, pokazała dobitne nagranie

Nie trzeba było długo czekać, a na profilu Katarzyny Cichopek pojawiło się wymowne nagranie. Maciej Kurzajewski najpierw jednym zgrabnym ruchem podnosi ją na swoje ramię, a następnie energicznie opuszcza. W tym czasie aktorka chwyta się za jego szyję, by na końcu obdarzyć go siarczystym pocałunkiem. Już sam film zdaje się nawiązywać do słów Pauliny Smaszcz, jednak opis jeszcze dobitniej to pokazuje. Cichopek przyznała krótko:

Kiedy mówią, że warto wieszać się na swoim mężczyźnie… A man

Post aktorki w kilka chwil zalała fala pozytywnych komentarzy. Wygląda na to, że co poniektórzy fani przejrzeli prawdziwe intencje nowego nagrania Kasi Cichopek. Para mogła liczyć na ich poparcie.

Brawo, tak trzymać. Kto wie, ten wie

Panie Maćku, jakie to szczęście, że ''petarda'' złożyła papiery rozwodowe. Zrobiła Panu prezent. Jesteście szczęśliwi i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego

Naprawdę życzę wytrwałości w tym wszystkim, w tym, że jesteście zalewani hejtem. Najważniejsza jest miłość, a ją widać

Spór pomiędzy Pauliną Smaszcz a Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek

Konflikt między Pauliną Smaszcz a jej byłym mężem, Maciejem Kurzajewskim, oraz jego obecną partnerką, Katarzyną Cichopek, rozpoczął się po ujawnieniu związku Kurzajewskiego i Cichopek. Paulina Smaszcz publicznie krytykowała parę, zarzucając im m.in. przedkładanie wartości materialnych nad dobro dzieci. To zresztą za jej sprawą ich związek został ujawniony. Konflikt ten przyciągnął znaczną uwagę mediów i opinii publicznej, a jego rozwój jest bacznie obserwowany.

Po wielu miesiącach medialnej batalii wyglądało na to, że Smaszcz odpuściła ex mężowi, a przynajmniej na forum publicznym. Jak się teraz przekonaliśmy, dziennikarka ma jeszcze sporo asów w rękawie.

