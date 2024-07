Poranne bieganie bez śniadania nie powinno zbyt obciążać organizmu, dlatego rano najlepszy będzie trucht. Jeśli celem ćwiczeń jest poprawa kondycji, warto zjeść przed treningiem lekkie śniadanie.

Osoby, którym zależy na spaleniu tkanki tłuszczowej, mogą spróbować biegać na czczo. Przed treningiem warto wypić szklankę wody. Bardzo ważna jest obserwacja własnego organizmu i dostosowanie treningu do swoich potrzeb.

Zalety porannego biegania na czczo

Bieganie bez śniadania jest wskazane dla osób na diecie redukcyjnej. Ma wiele zalet:

a) dobrze wpływa na odchudzanie. Trening pozwala szybciej spalić tkankę tłuszczową. Dzieje się tak, ponieważ po przespanej nocy poziom kwasów tłuszczowych jest wysoki, a stężenie glikogenu w mięśniach i w wątrobie niskie. Paliwo w postaci cukrów zostaje bardzo szybko wykorzystane, a konieczne staje się czerpanie energii z tłuszczu.

b) zmniejszenie częstotliwości spadków glukozy we krwi – dzięki temu nie odczuwamy zawrotów głowy, bólu głowy, nagłego pogorszenia samopoczucia.

c) szybkie rezultaty - efekty biegania przy systematycznym treningu można zaobserwować już po miesiącu ćwiczeń.

Wady biegania na czczo

Bieganie bez porannego posiłku spala również mięśnie. Z treningiem wiążą się:

a) problemy z motywacją - rano organizm jest ospały i rozleniwiony po nocy, dlatego niektórym osobom może być trudno zmobilizować się do wysiłku;

b) spalanie mięśni – intensywny, beztlenowy trening powoduje, że zanikają mięśnie;

c) ogólne osłabienie – poranne ćwiczenia przyczyniają się do szybkiego spadku wydolności, zmęczenia i osłabienia koncentracji.

Nikomu nie zaleca się biegania po obfitym posiłku. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zjedzenie lekkiego posiłku (np. owsianki lub – w przypadku osób na diecie redukcyjnej - bieganie na czczo). Po śniadaniu należy odczekać minimum 60 minut, zanim zacznie się trenować. Najlepszym ćwiczeniem na czczo będzie trucht.

BCAA przed bieganiem na czczo – sposób na zapobieganie spalania mięśni

BCAA to aminokwasy rozgałęzione: leucyna, izoleucyna oraz walina. Organizm sam nie jest w stanie ich wytworzyć. Aminokwasy znajdują się w produktach wysokobiałkowych: mięsie, produktach mlecznych, a także odżywkach da sportowców. To jeden z najpopularniejszych suplementów zażywanych przez osoby aktywne fizycznie. Zaleca się przyjmowanie rano od 3 do 20 gramów BCAA – wszystko zależy od zaawansowania treningu, wagi, płci i stanu zdrowia. Dawkę suplementu najlepiej skonsultować z trenerem personalnym i dietetykiem. Dzięki tej substancji szybciej spalamy tłuszcz. Te łączące cząsteczki białek wspomagają procesy wydolnościowe i wytrzymałościowe.