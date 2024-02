Grudzień zeszłego roku był zdecydowanie miesiącem Sandry Kubickiej i Aleksandera Milwiw-Barona. Para 17 grudnia przekazała, że jest zaręczona, parę dni później pochwalili się kolejną wspaniałą wiadomością. Okazało się, że spodziewają się dziecka.

Sandra Kubicka od kiedy poinformowała o tym, że jest w ciąży, chętnie dzieli się z fanami szczegółami. Niestety okazało się, że nie od początku wszystko było takie kolorowe, jakby mogło się wydawać.

To był ten miesiąc, w którym powiedzieliśmy sobie, że ostatni raz próbujemy naturalnie, a jak nie to in vitro

- wyznała Sandra Kubicka.