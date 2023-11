Robbie Williams od lat cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy z całego świata. Chociaż muzyk niewiele mówi o swoim życiu osobistym, ostatnio zrobił wyjątek, by opowiedzieć o... własnym zdrowiu. Okazało się, że nie jest najlepiej.

Reklama

Robbie Williams czuje się coraz gorzej

Chociaż jeszcze do niedawna charakteryzowała go ogromna charyzma, zapał do życia i poczucie humoru, dziś jest zupełnie innym człowiekiem. Robbie Williams ma na swoim koncie wiele skandali, a już 8 listopada na platformę Netflix trafi dokument, opowiadający o jego życiu prywatnym i zawodowym.

Robbie Williams Instagram@robbiewilliams

Zobacz także: Michał Wiśniewski po wyroku pokazał aktualny status w związku. Pola natychmiast to skomentowała

Z tej pierwszej sfery muzyk zwierzył się ostatnio w wywiadzie dla brytyjskiej gazety "The Sun". Wyjawił w nim, że obecnie nie jest już tą samą osobą, która jeszcze nie tak dawno cieszyła się życiem. Przyznał wprost, że zmaga się z andropauzą, czyli okresem przejściowym w życiu mężczyzny między dojrzałością a starością. Przez wielu jest określana "męską menopauzą".

Włosy się przerzedzają, testosteron mnie opuścił, serotoniny tak naprawdę nie ma, a dopamina pożegnała się ze mną dawno temu. Zużyłem wszystkie naturalne dobre rzeczy. Mam andropauzę - wyznał.

Reklama

Andropauza zaczęła wpływać na jego życie na tyle, że nie ma nawet siły wykonywać codziennych czynności. Co więcej, odbija się to również na jego życiu intymnym z żoną.

Moja córka mówi do mnie: ''tatuś jest leniwy''. Nie lubię określenia ''leniwy'', ponieważ tak mnie opisywano, gdy byłem młodszy. W rzeczywistości jestem po prostu cholernie wykończony. (...) Czasami Ayda (żona - przyp. red.) odwraca się do mnie na kanapie i mówi: ''powinniśmy pójść do łóżka'', a ja siedzę i jem mandarynkę i po prostu wzruszam ramionami. Więc czasami próbujemy - dodał.