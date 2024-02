Ania Lewandowska każdego dnia od lat pracuje nad rozwijaniem swojej marki osobistej, dlatego nic dziwnego, że dba w szczególności o swój wygląd. Chociaż często pokazuje się bez makijażu, ułożone włosy, odpowiednia poza i starannie dobrany strój i tak zapewniają jej perfekcyjny look. Tym razem pokazała się jednak w wersji, w jakiej jeszcze jej nie widzieliśmy!

Niecodzienny widok na profilu Ani Lewandowskiej

Odkąd Ania Lewandowska została mamą, znacznie chętniej przemyca w sieci bardziej prywatne kadry, na których co jakiś czas królują jej córeczki. Najczęściej trenerka chwali się, jak zapewnia dziewczynkom rozrywkę, czy jak te opanowują nowe umiejętności. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że mała Klara na siłowni już niemal dościga mamę.

Nie da się zaprzeczyć, że ukochana Roberta, jako właścicielka kilku firm, codziennie ma ręce pełne pracy, dlatego nic dziwnego, że trudno uświadczyć na jej profilu kadry, na których leniwie spędzałaby czas z najbliższymi. Przynajmniej tak było aż do teraz!

Ania uraczyła bowiem swoich obserwatorów fotką z domowych pieleszy, na której ona, Robert i córeczki wylegują się pod kocem na kanapie, prawdopodobnie urządzając sobie rodzinny seans. Co od razu zwraca uwagę, to brak makijażu na twarzy trenerki, a nawet nieułożone włosy, spięte jedynie do tyłu i rozczochrane delikatnie! Mimo tego - jak zawsze - wyglądała pięknie.

Klarę i Laurę z pewnością ucieszył tak spędzony czas, bowiem na co dzień Ania Lewandowska nie ma zbyt wiele czasu na leniuchowanie z córkami. Co więcej, często je musi zabierać ze sobą do pracy.

Mam to szczęście, że mogę często zabierać dziewczynki ze sobą do pracy – biuro, sesje, wyjazdy. Na co dzień prowadzę swoje firmy zdalnie, więc staram się tak zaplanować dzień, żeby ustawić wszystkie rzeczy związane z pracą, zanim odbiorę dziewczynki z przedszkola i szkoły - wyznała trenerka.

