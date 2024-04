Ostatni czas nie jest dla Sylwii Szostak najłatwiejszy. Po latach rozpadło się jej małżeństwo z Akopem, o czym poinformowali tuż przed Wielkanocą. Od tamtej pory oboje jeszcze kilkukrotnie zabierali głos w tej sprawie, tłumacząc, że decyzja wcale nie była pochopna. Teraz Sylwia podzieliła się z odbiorcami w końcu pozytywnymi wieściami, napłynęły gratulacje!

Reklama

Sylwia Szostak ogłosiła nagle wspaniałą wiadomość

Chociaż nic na to nie wskazywało, Sylwia i Akop Szostakowie, tuż przed Wielkanocą, ogłosili rozstanie. Spędzili razem 10 lat i do ostatniej chwili chętnie opowiadali o swojej wyjątkowej miłości i pokazywali, jak bardzo są szczęśliwi. Po oświadczeniu o rozwodzie wybuchła niemała afera, a spora część odbiorców zaczęła zarzucać im kłamstwa. Fani, jak tłumaczyli, poczuli się oszukani tym bardziej, że Szostakowie ujawnili, ich problemy w ich związku pojawiały się już od lat!

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Sympatycy liczyli jeszcze, że cała sytuacja okaże się niewinnym żartem lub po prostu Sylwia i Akop zażegnają kryzys. Póki co jednak tak się nie stało i raczej nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Ostatnio również Akop zaskoczył wyznaniem, przyznając, że skorzystali z porady specjalisty. Teraz z kolei to jego była już żona podzieliła się z internautami czymś dla niej ważnym, a właściwie ważną dla niej osobą. Sylwia Szostak opublikowała zdjęcie z Marceliną Leszczak i krótko opowiedziała o ich przyjaźni.

Mieszkając w tym samym mieście, musiałyśmy wylecieć na drugi koniec świata, żeby się poznać. Mam wrażenie, że coraz rzadziej spotyka się takich ludzi

Instagram @sylviafitness

Jedna z fanek pogratulowała Sylwii tak wyjątkowej relacji i przyznała, że czasem los pcha nas w kierunku właściwych osób w zaskakujący sposób.

Czasem tak właśnie musi być, gratuluję takiej przyjaźni. Wyjechałam z Polski 18 lat temu, żeby poznać kogoś, kto mieszkał niedaleko mnie i zostać z nim na zawsze. Natomiast będąc w Irlandii poznałam koleżanki z mojego własnego miasta z Polski i jest super

Sylwia nie pozostawiła wpisu internautki bez odpowiedzi i prędko dodała:

Zobacz także

Czasem niecodzienne okoliczności i warunki łączą ludzi mocniej, niż wspólni znajomi i codzienna kawa

W tak trudnym momencie Sylwia z pewnością może liczyć na wsparcie Marceliny.

Reklama

Zobacz także: Akop Szostak musiał to zrobić. Chodzi o Sylwię Szostak!

Sylwia Szostak odpowiada fance Instagram@sylviafitness