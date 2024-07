Czosnek niedźwiedzi jest zdrowszy od polskiego czosnku. Ten naturalny antybiotyk staje się coraz popularniejszy w Polsce jako dodatek przy przygotowaniu potraw oraz lek na wiele dolegliwości.

Cechy ogólne czosnku niedźwiedziego

Czosnek niedźwiedzi, inaczej nazywany cebulą czarownic, różni się od czosnku, jakiego zwykle używamy w kuchni. Ma małą cebulkę i duże, podłużne liście, które przypominają liście konwalii. Aby odróżnić czosnek niedźwiedzi od konwalii potrzeć liście – czosnek niedźwiedzi wydzieli charakterystyczny czosnkowy zapach.

Czosnek rośnie dziko w Europie, Turcji i na Kaukazie. W Polsce czosnek niedźwiedzi występuje głównie na południu Polski, w Karpatach. Można go także znaleźć w Sudetach oraz w północno-wschodniej Polsce, jednak tylko w śladowych ilościach.

Właściwości czosnku niedźwiedziego

likwiduje pasożyty w organizmie;

zawiera 7 razy więcej związków siarki niż czosnek naturalny;

pomocny przy rzucaniu palenia – wytwarza śluz w oskrzelach i oczyszcza górne drogi oddechowe;

usuwa drożdżaki;

rozrzedza krew;

obniża cholesterol;

pomaga zwalczyć ból głowy ;

posiada 30 razy więcej żelaza niż polski czosnek;

wspomaga trawienie;

podwyższa poziom dobrego cholesterolu;

zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawału serca czy udaru;

zapobiega nadciśnieniu.

Czosnek na przeziębienie i grypę

Najpopularniejszym wykorzystaniem czosnku niedźwiedziego jest przede wszystkim jego spożywanie podczas przeziębienia lub grypy. Czosnek działa wtedy jak antybiotyk – niszczy bakterie, nie siejąc jednocześnie spustoszenia w organizmie chorego.

Czosnek niedźwiedzi w kuchni

Zbiór czosnku niedźwiedziego następuje w kwietniu i zbierane są jedynie liście. Są one doskonałym dodatkiem do różnego rodzaju sosów, dipów, makaronów czy sałatek. Główki czosnku również są jadalne, są one jednak zbierane dopiero jesienią i używa się ich do marynowania lub do nalewek.

Kto nie powinien jeść czosnku niedźwiedziego?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do spożywania czosnku niedźwiedziego, mogą go jeść wszyscy.