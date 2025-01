Agnieszka Kotońska jak Jennifer Lopez! W czerwonym koronkowym kombinezonie rozgrzała cały internet!

Agnieszka Kotońska to jedna z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". To właśnie udział w tym show dał jej przepustkę do popularności, którą Kotońska umiejętnie wykorzystuje. Właśnie pochwaliła się, że bierze udział w kolejnym telewizyjnym projekcie, jednak to od jej czerwonego kombinezonu trudno oderwać wzrok. Niczym Jennifer Lopez?