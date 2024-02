Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie komentarzy, jakie pojawiły się pod jej ostatnim zdjęciem na Instagramie. Po tym, jak była uczestniczka programu TVN pokazała kadr z ukochanym mężem internauci od razu zaczęli się zastanawiać, czy para nie spodziewa się dziecka. Teraz Kornelia skomentowała komentarze i zaskoczyła wyznaniem!

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje plotki o ciąży

Kornelia i Marek wzięli udział w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para zdobyła sporą popularność i sympatię widzów. Dziś na Instagramie tylko Kornelię obserwuje już ponad 56 tysięcy internautów, którzy mogą śledzić jej losy po programie. Była uczestniczka hitu TVN i jej mąż chętnie pokazują swoim fanom, jak dziś wygląda ich życie. Ostatnio para pochwaliła się zaręczynami, a później w sieci pojawiło się zdjęcie, które wywołało lawinę spekulacji: Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zwróciła uwagę internautów: "Sukienka się ułożyła jakoś podejrzanie".

Ostatnio Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz komentowała plotki o ciąży, a teraz znów zabrała głos w tej sprawie!

Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl odniosła się do komentarzy internautów i zdradziła, czy męczą ją wiadomości w których fani sugerują, że jest w ciąży.

Jesteśmy osobami, które wystąpiły w programie telewizyjnym, ludzie nas oglądali, kibicowali, więc to zrozumiałe, że dopytują o nasze życie prywatne, to nie jest męczące, a zrozumiałe. Sama mam kontakt z fanami i jeśli ktoś do mnie pisze, to ja chętnie z nimi rozmawiam i staram się na bieżąco odpowiadać na wszystkie wiadomości wyznała Kornelia.

Co ciekawe, Kornelia dała jasno do zrozumienia, że jeżeli przyjdzie na to czas to ogłosi radosną nowinę.

To są tematy prywatne, jeśli chcemy z kimś się podzielić jakąś informacją, to fani dowiedzą się w odpowiednim czasie zdradziła dla cozatydzien.tvn.pl.

Wygląda więc na to, że jeżeli Kornelia i Marek będą chcieli ogłosić radosną nowinę to zrobią to za pośrednictwem Instagrama. Co ciekawe, była uczestniczka programu TVN o raz kolejny nie potwierdziła plotek na swój temat, ale również ich nie zdementowała...