Smukłe i szczupłe, a przy tym jędrne ramiona, o ile nie są darem natury, można uzyskać dzięki ćwiczeniom. Najlepiej od razu zaopatrzyć się w hantle o wadze ok. 1,5-2 kg. Dzięki nim ćwiczenia ramion w domu będą bardziej efektywne. Ćwiczenia należy wykonywać regularnie i poprzedzać je rozgrzewką.

Rozgrzewka przed ćwiczeniami na smukłe i szczupłe ramiona

Przed ćwiczeniami na ramiona należy zrobić rozgrzewkę. Pomoże ona uniknąć urazów i nadwyrężenia mięśni.

Stań w niedużym rozkroku. Niech ręce będą swobodnie opuszczone wzdłuż ciała. Zamachnij się ręką do tyłu i wykonaj pełny obrót. Zrób to samo drugą ręką. Powtórz ćwiczenie 30 razy.

Stań naprzeciwko ściany, w odległości ok. 50 cm od niej. Oprzyj się o nią dłońmi. Niech ciężar twojego ciała spoczywa na dłoniach. Zegnij ręce w łokciach i wyprostuj je. Powtórz takie pompki na ścianie 30 razy.

Załóż zgięte w łokciach ręce za głowę. Staraj się jak najbardziej odgiąć ręce do tyłu. Powtórz to 30 razy.

Właściwe ćwiczenia na smukłe ramiona

Ćwiczenia na ramiona, wykonywane w domu, przyniosą najlepszy efekt, jeśli będziesz wykonywać je z niewielkimi hantlami. Wystarczą takie, która ważą 1,5-2 kg. Komplet takich hantli można kupić w sklepach sportowych już za 30-40 zł.

1. Stań w niedużym rozkroku. Ugnij lekko kolana i plecy. Rozłóż ramiona szeroko i wykonuj nimi ruchy w górę i w dół, tak jakbyś machała skrzydłami. Powtórz to 30 razy.

2. Stań wyprostowana w niewielkim rozkroku. Ręce powinny spoczywać wzdłuż ciała z łokciami skierowanymi do tyłu. Uginaj ręce w łokciach i prostuj je. Powtórz ćwiczenie 30 razy.

3. Jeśli masz piłkę gimnastyczną, połóż na niej plecy. Nogi rozstaw tak, żeby stabilizowały cię podczas ćwiczeń. Rozłóż ramiona tak, żeby łokcie były skierowane do podłogi. Zbliżaj ramiona do siebie i oddalaj do wyjściowej pozycji. Powtórz ćwiczenie 30 razy.

4. Uklęknij na podłodze i podeprzyj się jedną dłonią. Drugą rękę wyprostuj, niech jej wewnętrzna strona będzie skierowana w dół. Podnieś rękę i opuszczaj ją powoli. Powtórz to 30 razy dla jednej ręki. Następnie wykonaj ćwiczenie dla drugiej ręki.

Wykonuj taką serię ćwiczeń co drugi dzień.