Julia von Stein od kilku miesięcy marzy o własnym domu. Wygląda na to, że udało jej się znaleźć taką nieruchomość, jednak pewne rzeczy muszą w nim zostać zmienione. Jakie? Zobaczcie sami!

Choć Julia von Stein od zawsze chciała stworzyć ciepły dom, a także założyć rodzinę, to dotychczas nie udało jej się spełnić marzenia. Niedawno jednak pokazała swoim fanom nowego partnera, z którym nagrywa wideo na swój kanał na YouTube. Najwierniejsi fani Julii wiedzą, że para jest na etapie poszukiwania nowego domu i wygląda na to, że właśnie go znaleźli. Julia von Stein ma jednak pewne wymogi i niestety nie obejdzie się bez gruntownego remontu nowej posiadłości.

On jest niestety na razie podobny do tego mieszkania na Twardej(...) z wiekiem dorastam do tego, że ja chcę mieć ciepłe to mieszkanie. Uwielbiałam taki styl zimny, beton, takie męskie, a dzisiaj chcę, żeby ten dom był prawdziwym domem. Takimi, jak jest mój dom rodzinny!

- zdradziła przed naszą kamerą.