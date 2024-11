W ubiegłą niedzielę przygoda Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka w "Tańcu z gwiazdami" dobiegła końca. Z początku wokalistka musiała zmierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, ale ostatecznie z biegiem czasu zdobyła sympatię widzów. W trudnych chwilach zawsze wspierał ją taneczny partner, co mogliśmy obserwować choćby w mediach społecznościowych. Teraz w rozmowie z Party.pl Majka Jeżowska opowiedziała, jaka naprawdę łączy ją relacja z tancerzem.

Poruszyły mnie słowa Majki Jeżowskiej o relacji z Michałem Danilczukiem

W półfinale "Tańca z gwiazdami" z programem pożegnali się niestety Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Chociaż sama artystka sądziła, że zatańczy w jednym czy dwóch odcinkach, udało jej się przejść niemal przez całą edycję show i to mimo wielu nieprzyjemności. Doświadczyła m.in. kontuzji, która postawiła znak zapytania nad jej dalszym udziałem, a także musiała się mierzyć z ostrymi komentarzami ze strony części odbiorców, a także Iwony Pavlović, która nie oszczędzała jej w ocenach.

Na szczęście we wszystkim wspierał ją Michał Danilczuk, z którym złapała dobry kontakt. Co ciekawe, co poniektórzy podejrzewali nawet, że za kulisami "TzG" duet mógł nawiązać relację romantyczną! Teraz w rozmowie z naszą reporterką Majka Jeżowska odniosła się do tych zarzutów, wspominając o poruszającej wiadomości od innej kobiety.

Napisała mi przepięknie 68-letnia nauczycielka i powiedziała: ''Pani Majko, jest cudownie widzieć dojrzałą kobietę, która tańczy z dużo młodszym tancerzem, ale pani wygląda, jak dziewczynka na pierwszym balu maturalnym, która jest tak onieśmielona tancerzem''. I ja pomyślałam sobie, jakie to piękne, że ktoś to widzi, że tu nie ma żadnego podtekstu

Mimo wszystko Majka Jeżowska i Danilczuk nawiązali bliską relację i dziś są jak przyjaciele z pracy. Wokalistka wspomniała również w rozmowie z Party.pl o chwilach, gdy oboje z Michałem płakali. Obejrzyj wideo, żeby posłuchać!

