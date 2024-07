Dietetyczne śniadanie, wbrew pozorom, może być bardzo smaczne i pożywne. Należy zadbać przede wszystkim o to, żeby było smaczne i dostarczało podstawowych składników odżywczych, dzięki którym będziemy mieć energię na cały dzień.

1. Dietetyczne śniadanie – Kanapki z owocami i ricottą

Kanapki to zawsze dobry pomysł, są szybkie i smaczne. Pełnoziarniste pieczywo zawiera złożone węglowodany i błonnik, co zapewnia uczucie sytości na długo. Owoce dostarczą ci witamin a serek energetycznego białka.

Składniki:

1 kromka pełnoziarnistego ulubionego pieczywa (ok. 30 g),

łyżka serka riccotta,

owoce: 3 plasterki kiwi, 2 plasterki brzoskwini lub nektarynki, 1 truskawka.

Czas przygotowania: ok. 10 min

Stopień trudności: łatwy

Kaloryczność: około 150 kcal – jedna kanapka

Możesz zjeść 2 lub 3 takie kanapki, dobierając owoce według własnych preferencji. Owocowe dietetyczne kanapki doskonale sprawdzą się również jako drugie śniadanie.

2. Dietetyczne śniadanie – Rozgrzewająca owsianka z imbirem, miodem i migdałami

Płatki owsiane zawierają dużo błonnika i białka. Imbir rozgrzewa, przyspiesza trawienie i działa przeciwbakteryjnie. Takie śniadanie jest smaczne, pożywne i niskokaloryczne. Cynamon obniża poziom cukru we krwi. Migdały pomagają spalać tkankę tłuszczową.

Składniki:

mleko krowie 0,5% tłuszczu lub napój sojowy naturalny – 1 szklanka,

10 łyżek płatków owsianych górskich,

2 łyżeczki miodu wielkokwiatowego lub takiego, który akurat masz w domu,

około 2 cm korzenia imbiru lub pół łyżeczki imbiru w proszku,

szczypta cynamonu,

4 migdały.

Czas przygotowania: ok. 10 min

Stopień trudności: łatwy

Kaloryczność: około 300 kcal

Sposób przygotowania:

1.Wlej mleko do garnka i podgrzej na wolnym ogniu.

2. Obierz imbir ze skórki i zetrzyj go na tarce o małych oczkach.

3. Posiekaj drobno migdały.

3. Zalej imbir gorącym mlekiem, dodaj miód, migdały, cynamon i płatki, wymieszaj.

3. Dietetyczne śniadanie – Jajecznica ze szczypiorkiem

Jajecznica to jedna z najpopularniejszych propozycji na śniadanie. Zawiera dużo białka, dlatego daje dużo energii na początek dnia.

Składniki:

3 jajka rozmiar M,

pół łyżeczki masła lub oleju rzepakowego,

garść posiekanego szczypiorku,

sól i pieprz,

kromka ulubionego pieczywa pełnoziarnistego (ok. 30 g).

Czas przygotowania: ok. 10 min

Stopień trudności: łatwy

Kaloryczność: około 350 kcal

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść masło na patelni.

2. Jajka wbij do miseczki i roztrzep widelcem, posól.

3. Na rozgrzane masło wrzuć szczypiorek i podsmażaj chwilę. Wlej jajka i dokładnie mieszaj do uzyskania pożądanej konsystencji. Zjedz z pieczywem.

4. Dietetyczne śniadanie - Meksykańska quesadilla

Takie śniadanie to miłe urozmaicenie śniadaniowej rutyny. Ze względu na czas przygotowania może to być śniadanie weekendowe, na specjalne okazje. Bukiet warzyw, ser i tortilla to energetyczna bomba, przy średniej wartości kalorycznej.

Składniki:

1 średni pomidor,

1 tortilla 60 g,

pół małej cebuli,

połowa kulki sera mozzarella,

pół małej czerwonej papryki,

przyprawa meksykańska.

Czas przygotowania: ok. 20- 25 min

Stopień trudności: łatwy

Kaloryczność: około 400 kcal

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pomidor w plastry, paprykę w paski a cebulę w drobną kosteczkę. Mozzarellę pokrój na 4 plastry.

2. Rozłóż pokrojone warzywa na połowie tortilli i połóż 2 plastry mozzarelli, posyp przyprawą meksykańską i solą. Przykryj składając tortillę na pół, połóż pozostałe 2 plastry sera, posyp przyprawą i solą, i jeszcze raz złóż. Powinien powstać trójkąt. Złożoną w ten sposób tortillę podgrzej z obu stron na bardzo małym ogniu na suchej teflonowej patelni

Smacznego!