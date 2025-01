Małgorzata Tomaszewska i Tomasz Kammel, dawni współpracownicy z TVP, pozostają w bliskich relacjach. Ostatnio Tomaszewska gościła w "Dzień Dobry TVN", a wieczorem ugościła Kammela na kolacji.

Tomasz Kammel pochwalił zdolności kulinarne Małgorzaty Tomaszewskiej

Prezenter Tomasz Kammel ugoszczony przez Małgorzatę Tomaszewską nie krył zachwytu zdolnościami kulinarnymi koleżanki. Kamel za pośrednictwem Instagrama pochwalił przygotowany przez Tomaszewską makaron z serowym chipsem, nazywając ją "wspaniałą szefową".

Tomasz Kammel na swoim profilu pod zmieszczonym zdjęciem carbonary, zadał swoim fanom pytanie "kto tak świetnie gotuje". Fani do wyboru mieli trzy osoby:

Magdę Gessler,

Gordona Ramsay,

Gosię Tomaszewską.

Oczywiście najwięcej odpowiedzi uzyskała Gosia Tomaszewska, co było strzałem w dziesiątkę.

Pyszna kolacja u wspaniałej szefowej. Dziękuję za pyszny wieczór - podpisał wspólne zdjęcie z Tomaszewską Kammel.

Trzeba przyznać, że na sam widok dania, które przygotowała Małgorzata aż "ślinka cieknie". Tomaszowi Kammelowi najwidoczniej bardzo smakowało, to co przygotowała Gosia. Spotkanie to pokazuje, że przyjaźń tych dwóch osobowości medialnych trwa mimo zmian zawodowych. Dowodzi, że zawodowe drogi mogą się rozchodzić, ale prawdziwe relacje pozostają.

Zakończenie współpracy pomiędzy TVP a Małgorzatą Tomaszewską i Tomaszem Kammelem

Na początku 2024 roku Telewizja Polska przeprowadziła znaczące zmiany kadrowe, które objęły m.in. Małgorzatę Tomaszewską i Tomasza Kammela, dotychczasowych gospodarzy "Pytania na śniadanie".

Małgorzata Tomaszewska rozpoczęła współpracę z TVP w 2018 roku, stając się jedną z głównych twarzy porannego programu "Pytanie na śniadanie". Na początku 2024 roku, będąc w zaawansowanej ciąży, została poinformowana o zakończeniu współpracy. Decyzja ta była częścią szerszych zmian personalnych w stacji. Po narodzinach córki, Tomaszewska skupiła się na życiu rodzinnym. W styczniu 2025 roku TVP oficjalnie potwierdziła zakończenie współpracy z prezenterką, zaznaczając, że nigdy nie była ona etatowym pracownikiem stacji.

Tomasz Kammel, związany z TVP od 1997 roku, również został objęty zmianami kadrowymi na początku 2024 roku. Po zakończeniu współpracy z TVP Kammel postanowił kontynuować karierę w nowym formacie. We wrześniu 2024 roku, wspólnie z Izabellą Krzan, zadebiutował w internetowym Kanale Zero jako gospodarz porannego programu "7:00".

Oba odejścia były częścią szeroko zakrojonej restrukturyzacji w TVP, która objęła wielu dotychczasowych prowadzących. Zarówno Tomaszewska, jak i Kammel, mimo zakończenia współpracy z TVP, kontynuują kariery w mediach, adaptując się do nowych wyzwań zawodowych.