Kiwi to prawdziwa bomba witaminowa. Jeden owoc kiwi dostarcza dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Kiwi jest niskokaloryczne – 100 gramów owocu ma ok. 60 kcal i aż 2 g błonnika.

Kiwi zawiera dużą dawkę witaminy C. Jest ona silnym przeciwutleniaczem i chroni organizm przed działaniem wolnych rodników.

Oprócz witaminy C kiwi zawiera witaminy A, E, PP, B1, B2, a także magnez, potas, wapń, żelazo, sód i fosfor.

Owoc kiwi redukuje zaburzenia senności. Serotonina zawarta w miąższu kiwi ma zdolność regulowania snu. Już cztery tygodnie regularnego spożywania jednego owocu kiwi dziennie mogą znacząco wpłynąć na poprawę zaburzeń snu.

Kiwi ma właściwości przeciwzapalne. Zawarta w nim witamina C reguluje objawy towarzyszące zapaleniom kości i stawów.

Owoc kiwi chroni przed infekcjami. Witamina C zwiększa naturalną odporność organizmu. Ponadto uszczelnia błony śluzowe i naczynia krwionośne.

Kiwi obniża poziom cholesterolu we krwi. W swoim składzie owoc kiwi posiada związki polifenolowe. Wpływają one korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Regularne jedzenie kiwi obniża poziom złego cholesterolu nawet o ok. 15%. Ponadto kiwi może zwiększyć poziom dobrego cholesterolu we krwi.

Kiwi redukuje dolegliwości związane z układem pokarmowym. Składniki kiwi poprawiają perystaltyczne ruchy jelit. W ten sposób owoc kiwi zmniejsza ryzyko zaparć, biegunek i bólów brzucha. Kiwi ma także lekkie działanie przeczyszczające.

Owoc kiwi ochroni wzrok. Witaminy i przeciwutleniacze znajdujące się w kiwi (np. luteina i zeaksantyny) chronią wzrok przed uszkodzeniami. Kiwi spowalnia także proces zwyrodnienia plamki żółtej. Jedzenie kiwi może być również środkiem chroniącym oczy przed jaskrą i zaćmą.

Kiwi ma także pozytywny wpływ na układ oddechowy. Stanowi naturalne remedium na kaszel i astmę.

Dzięki zdolności hamowania procesu sklejania płytek krwi, kiwi zapobiega powstawaniu skrzepów. Wpływa też na obniżenie ciśnienia.

Kiwi hamuje apetyt na słodycze i przyspiesza przemianę materii. Owoc kiwi zawiera dobrze przyswajalne cukry – glukozę i fruktozę. Warto zjeść 1-2 owoce kiwi w trakcie odchudzania na kolację, podwieczorek lub drugie śniadanie. Owoc kiwi należy jeść na surowo. Wyśmienicie smakuje spożywany jako dodatek do sałatek, musli czy koktajli.

Kiwi jest naturalnym antidotum na raka. Zawarty w składzie kiwi błonnik blokuje powstawanie komórek rakowych.

Owoc kiwi wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, chroni przed miażdżycą, chorobami serca i może mieć korzystny wpływ w leczeniu depresji.

Dobra rada: Wybieraj dojrzałe, miękkie owoce kiwi. Jeżeli kiwi jest twarde warto przez kilka dni trzymać je w papierowej torbie w temperaturze pokojowej. Dojrzałe kiwi powinno być przechowywane w lodówce i z daleka od innych owoców wydzielających etylen (np. jabłek), dzięki temu owoce kiwi nie staną się zbyt szybko przejrzałe.

