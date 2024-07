Szybkie śniadanie możesz uzyskać z większości produktów spożywczych. Ważne, by pierwszy posiłek był pełnowartościowy i dostarczył organizmowi energii na cały dzień.

Jogurt z owocami i płatkami owsianymi na szybkie śniadanie

Jogurt naturalny z owocami i płatkami owsianymi jest pomysłem na szybkie i pełnowartościowe śniadanie. Do jogurtu naturalnego dodaj pokrojonego banana, pomarańczę, czy brzoskwinię i dokładnie wymieszaj. Całość połącz z garścią płatków owsianych.

Jajecznica ze szczypiorkiem na szybkie śniadanie

Jajecznica doskonale sprawdzi się na pierwsze danie. Do jej wykonania potrzebujesz 3-4 jajek, które rozbijesz i dokładnie ze sobą wymieszasz. Do mieszaniny dodaj szczyptę soli, pokrojony szczypiorek, a następnie wlej ją na rozgrzaną oliwą z oliwek patelnię. Jajka mieszaj do uzyskania właściwej konsystencji.

Twaróg z rzodkiewką, jogurtem naturalnym na szybkie śniadanie

Do 20-30 dag twarogu dodaj pokrojoną rzodkiewkę i 3-4 łyżki jogurtu naturalnego. Następnie do całości dodaj szczyptę soli i dokładnie wymieszaj. Twaróg z rzodkiewką idealnie smakuje z pełnoziarnistym pieczywem, które obniża cholesterol i ciśnienie krwi.

Płatki na mleku na szybkie śniadanie

Płatki ryżowe, jęczmienne, jaglane, czy kukurydziane są sycącym i pełnowartościowym posiłkiem. Kubek mleka przelej do garnka i delikatnie podgrzej na małym ogniu. Mleko połącz z wybranymi płatkami i odstaw na 2-3 minuty do nasiąknięcia.

Omlet z warzywami lub na słodko na szybkie śniadanie

Omlet wykonasz w kilka minut. Wystarczy, że na rozgrzaną oliwą z oliwek patelnię wlejesz zmieszane jajka (2-3) i przez 2-3 minuty będziesz smażyć na średnim ogniu. Gotowy omlet możesz posmarować owocowym dżemem lub wcześniej usmażonymi warzywami, np. pomidorami z pieczarkami i szynką.

Kanapki z warzywami na szybkie śniadanie

Kanapki z warzywami nie tylko świetnie smakują, ale i uzupełniają organizm o składniki odżywcze. Do zdrowych kanapek potrzebujesz pełnoziarnistego pieczywa, chudej wędliny (polędwicy lub szynki), sałaty, pomidora, szczypiorku i żółtego sera lub mozzarelli. Zamiast wędliny możesz też wykorzystać ugotowane na twardo jajka.