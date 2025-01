Budda i "Grażynka" od października 2024 przebywali w areszcie, który opuścili tuż przed Wigilią po wpłacie kaucji. Kwota za Kamila L. wynosiła 2 miliony złotych, a za jego partnerkę milion złotych. Para musiała więc słono zapłacić za wolność. Teraz Aleksandra K., znana w sieci jako Grażynka, partnerka popularnego youtubera Kamila L., wróciła na Instagram. Jej powrót odbił się szerokim echem, gdyż opublikowała zdjęcia z uroczystych obchodów swoich 27. urodzin. Świętowała naprawdę hucznie!

Partnerka Buddy opuściła areszt i tak świętowała swoje urodziny

Po opuszczeniu aresztu, w którym przebywała przez kilka tygodni, Aleksandra K. postanowiła w wielkim stylu uczcić swoje 27. urodziny. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z imprezy, na których Grażynka wygląda na zrelaksowaną i szczęśliwą. Jej powrót do mediów społecznościowych wywołał wiele emocji wśród obserwatorów i fanów. Wśród opublikowanych materiałów widzimy, jak Aleksandra w towarzystwie przyjaciół bawi się w eleganckiej scenerii. Jej zdjęcia szybko zdobyły tysiące polubień i setki komentarzy, w których użytkownicy wyrażali wsparcie.

Hey, its my birthday. W tym roku wyjątkowe. Przepełnione radością i wdzięcznością. napisała partnerka Buddy na Instagramie

Budda zareagował na zdjęcia swojej partnerki

Kamil L., znany jako Budda, zareagował na powrót swojej partnerki do sieci. Choć nie pojawiły się oficjalne oświadczenia, liczne spekulacje wskazują, że youtuber był obecny na urodzinach i wspierał Aleksandrę. Budda, jako jeden z najpopularniejszych twórców w Polsce, regularnie przyciąga uwagę mediów, a jego związek z Grażynką zawsze wzbudzał emocje. Teraz gdy Aleksandra powróciła do social mediów, obserwatorzy bacznie przyglądają się ich dalszym krokom.

Kobieta Mafii napisał Kamil L. i dodał wymowną emotikonę buźki płaczącej ze śmiechu

Okazuje się, że Kamil L. powoli zajął się za odzyskiwanie wartych miliony aut, które zostały zarekwirowane. Na Instagramie youtuber niedawno opublikował filmik, na którym pokazuje, jak odbiera z policyjnego parkingu auto. Co ciekawe, Kamil L. na swoich nagraniach sam zasłania sobie oczy czarnym paskiem.

Szczegóły urodzinowej imprezy Grażynki

Aleksandra K. zadbała o to, by jej urodziny były niezapomniane. Stylizacja, dekoracje i atmosfera imprezy wskazują na przywiązanie do szczegółów i chęć celebrowania w wyjątkowy sposób. Choć dokładna lokalizacja wydarzenia nie została ujawniona, widoczne na zdjęciach luksusowe wnętrza świadczą o hucznej oprawie uroczystości. Internauci komentują, że Aleksandra nie traci pewności siebie, a jej działania w mediach społecznościowych są przemyślane i celowe.

Dużo spokoju Grażynka!

Bierz od życia co najlepsze!

Historia związku Buddy i Grażynki

Kamil Labudda, znany jako "Budda", jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów, a jego partnerką od kilkunastu lat jest Aleksandra K., pieszczotliwie nazywana "Grażynką". Para poznała się jeszcze przed rozpoczęciem kariery Kamila w mediach społecznościowych. W trudnych początkach ich związku mieszkali razem w pokoju o powierzchni 6 m² u rodziców Aleksandry, co świadczy o ich determinacji i wsparciu w dążeniu do lepszego życia.

Aleksandra, działająca w internecie pod pseudonimem "Grażynka", prowadzi popularny profil na Instagramie, gdzie dzieli się zdjęciami z podróży oraz codziennego życia. Jej konto obserwuje ponad 750 tys. użytkowników. W październiku 2024 roku Kamil i Aleksandra zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości odpowiednio 2 mln zł dla Kamila i 1 mln zł dla Aleksandry, oboje opuścili areszt w grudniu 2024 roku. Mimo trudności prawnych, para pozostaje razem.

Instagram @jagrazynka

