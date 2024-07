Roztocze to przede wszystkim Roztoczański Park Narodowy. Do atrakcji turystycznych należą też kościół „Na Wodzie” w Zwierzyńcu, zamek Sobieskich i pałac w Narolu.

Roztocze to miejsce, do którego cywilizacja jeszcze na dobre nie dotarła. Jest to przepiękna kraina leżąca między Wyżyną Lubelską a Podolem. Rozciąga się od Kraśnika w Polsce do Lwowa, na Ukrainie.

Roztoczański Park Narodowy

Ze względu na przepiękny krajobraz, unikatową faunę i florę, w 1974 roku utworzono na terenie Roztocza utworzono Roztoczański Park Narodowy. Dla turystów przygotowane jest tam kilka szlaków poznawczych i turystycznych m.in. zielona ścieżka na Bukową Górę, szlak partyzancki czy też centralny szlak rowerowy. Można wybrać się na przejażdżkę zaprzęgiem konnym lub spływ kajakiem po Wieprzu. Wstęp do Roztoczańskiego Parku Narodowego jest płatny - cena wynosi od 4 do 14 złotych, w zależności od wyboru trasy.

Zobacz także

Zagroda Guciów

Na trasie Zwierzyniec – Krasnobród znajduje się Zagroda Guciów. To niezwykłe miejsce pozwala przenieść się w czasie do wieku XIX, kiedy to prąd nie był powszechnie dostępny, a o lodówce czy telefonie jeszcze nikt nie myślał. Zagroda składa się z chałup i starej stodoły. U Guciów można posilić się swojskim jadłem i wysłuchać opowieści gospodarzy o Roztoczu.

Kościół „Na Wodzie” w Zwierzyńcu

Kościół św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu to barokowa świątynia stojąca na małej wyspie. Dostać się na nią można jedynie klimatycznym, starym drewnianym mostem. Kościół „Na Wodzie” został zbudowany w połowie XVIII wieku. Początkowo był używany jako kaplica. Później dobudowano świątyni boczne skrzydła.

Zamek rodu Sobieskich

Budowę zamku Sobieskich rozpoczęto w 1594 roku w Żółkwi (obecna, zachodnia Ukraina). Jej architektem był Paweł Szczęśliwy. Rezydowali tam m.in hetman Stanisław Żółkiewski i ród Sobieskich. Za czasów króla Jana III Sobieskiego zamek został przebudowany w stylu barokowym.

Cerkiew unicka pod wezwaniem św. Mikołaja

W Jarczowie, położonym około 15 km od Tomaszowa Lubelskiego, można odwiedzić starą cerkiew unicką pw. św. Mikołaja. Jest to drewniana budowla z 1755 roku, powstała z inicjatywy Maurycego Kurdwanowskiego. Miejsce otacza przepiękny ogród pełen rzeźb, kwiatów i krzewów. W 1921 roku zamieniona na kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika.

Pałac w Narolu

Na Roztoczu leży też Pałac w Narolu. Jest to budowla barokowa wzniesiona przez Antoniego Feliksa herbu Łosia w 1776 roku. Do pałacu prowadzi wspaniała aleja starych lip. Otoczony jest on wielkim, włoskim ogrodem, pełnym kwiatów i krzewów. Budynek połączony jest arkadami. Obecnie znajduje się w nim siedziba Fundacji Pro Academia Narolense.

Zwierzyniec

Zwierzyniec położony jest w dolinie rzeki Wieprz. Pierwsze budynki w Zwierzyńcu pochodzą z czasów panowania Jana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza wielkiego koronny z XVI wieku. Wybudowano tu wtedy dworek myśliwski i stworzono rezerwat zwierzyny łownej. W Zwierzyńcu warto zwiedzić Pałac Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej, zespół budynków zarządu Ordynacji oraz stary browar Zwierzyniec.