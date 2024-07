Na spływie kajakowym przydadzą się ubrania odporne na wilgoć, np. wykonane z polaru. Dobrze jest wziąć buty, które nie przemakają. Przyda się woda i suchy prowiant, którymi będzie można uzupełnić siły.

Aby dobrze bawić się na spływie kajakowym, warto przygotować wcześniej listę potrzebnych nam rzeczy. Znajdą się na niej wodoszczelna torba, środek przeciw komarom, czekolada, worki na śmieci i aparat fotograficzny. Ponadto zawsze warto mieć ze sobą kontakt do organizatora spływu.

Co wziąć ze sobą na jednodniowy spływ kajakowy?

Na jednodniowy spływ kajakowy trzeba założyć nieprzemakalne ubrania. Warto pamiętać, że mogą one ulec zabrudzeniu. Dobry wybór to ubrania z polaru. Ten materiał szybko schnie i łatwo go wyżąć. Ponadto nawet zmoczony ogrzewa.

Obowiązkowo trzeba wziąć ze sobą nieprzemakalne buty. Może się zdarzyć, że pojawi się płytszy odcinek, przez który kajak nie przepłynie. Trzeba będzie wtedy wyjść z niego i przejść kawałek przez wodę bądź po brzegu.

Spędzając czas na wodzie, nie można zapomnieć o użyciu kremu z filtrem. Warto go zabrać ze sobą, aby móc się posmarować w trakcie spływu. Przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne oraz czapka.

Wieczorem niezbędny będzie środek odstraszający komary.

Na spływie niezbędny jest też suchy prowiant i odpowiednia ilość wody. Warto zabrać czekoladę, która szybko doda sił. Równie dobry wybór to batony energetyczne. W chłodniejszy dzień przyda się termos z ciepłym napojem.

Bagaż najlepiej spakować w wodoszczelny plecak lub torbę. Zwykła reklamówka czy worek mogą przeciekać.

Telefon i dokumenty należy włożyć do wodoodpornych opakowań. Na jednodniowy spływ kajakowy lepiej nie zabierać kluczyków do samochodu, jeśli mamy taką możliwość. To samo dotyczy kluczy do domu i portfela. Podczas wycieczki łatwo zgubić tego typu przedmioty. Możemy je przechować w depozycie np. u organizatora spływu.

Na spływ kajakowy warto wziąć aparat fotograficzny, by uwiecznić chwile spędzone na łonie natury.

Co zabrać na kilkudniowy spływ kajakowy?

Oprócz rzeczy, które dobrze wziąć na jednodniowy spływ kajakowy, na kilkudniowym spływie przyda się mapa i plan trasy wraz z harmonogramem.

Na kilka dni najlepiej spakować się nie w torbę czy plecak, ale w wodoodporne worki żeglarskie.

Na spływ należy zabrać szybkoschnące ubrania na zmianę. Przydadzą się również buty na zmianę.

W apteczce oprócz środka na komary i kremu z filtrem warto mieć też plastry, wodę utlenioną oraz środki przeciwbiegunkowe i przeciwbólowe.

Prowiant na maksymalnie dwa dni w zupełności wystarczy. Większa ilość produktów spożywczych niepotrzebnie obciąży bagaż. W trakcie postojów łatwo znaleźć sklep, w którym można uzupełnić zapasy jedzenia i wody.

Na spływie kajakowym, który potrwa kilka dni niezbędne będą pieniądze w gotówce. Dostęp do sklepów z terminalem płatniczym może być utrudniony.

Ponieważ w czasie wiosłowania z wioseł kapie woda, w czasie postoju warto osuszyć wnętrze kajaka. Do tego celu warto zabrać ze sobą gąbkę.

Kolejnym przydatnym elementem jest saperka. Należy ją wykorzystać do zakopania śmieci, aby nie zabierać ich ze sobą i nie tracić czasu na szukanie śmietnika.

Gdzie nocować na spływie kajakowym

Na niektórych trasach przygotowane są stanice wodne z domkami, ale taki nocleg trzeba wcześniej zarezerwować. Miłośnicy przyrody, którzy wolą swobodę i mobilność powinni zabrać ze sobą karimatę, śpiwór i namiot. Jeden namiot na 2-4 osoby to optymalne wyjście. Przydadzą się również latarka i zapalniczka. Dzięki nim będzie można oświetlić teren w nocy i rozpalić ognisko.