Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili już z podróży poślubnej i poznali miejsca, w których żyją. Okazało się jednak, że wciąż mają problemy z poczuciem swobody w swoim towarzystwie.

Widzowie zastanawiają się, co wydarzy się u par ze "ŚOPW" po powrocie z podróży poślubnych. Po wspólnych wakacjach Joanna i Kamil początkowo przyjechali do miejsca zamieszkania uczestnika:

Joanna nie widziała powodów, które mogłyby aż tak stresować jej programowego męża. "Luksusów tutaj nie ma, ale dla mnie zwykłe po prostu mieszkanie" - tłumaczył.

Po chwili spędzonej u Kamila, zdecydowali się zmienić miejsce i pojechać do Joanny. Podczas długiej podróży pociągiem, para spędzała czas w ciszy. Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tłumaczył:

Z kolei Joanna widziała to nieco inaczej:

Joanna przyznała, że nie zastanawiała się nad tym, co pomyśli Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o miejscu, w którym mieszka.

Uczestnik ucieszył się także, gdy poznał czworonożnego przyjaciela Joanny, psa Rodrigo:

"On wie chyba, że musi też podbić serce mojego psa" - dodała uczestniczka, nie ukrywając:

W pewnym momencie zarówno Joanna jak i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczęli się zwierzać przed kamerami, że ich relacja nie do końca jest taka, jakby chcieli, żeby była:

Z kolei Kamil miał zupełnie inne odczucia, w kwestii swojego wycofania:

Kamil przyznał, że w momentach, w których zapada cisza, trudno jest mu się odnaleźć, by podtrzymywać relację z Joanną: