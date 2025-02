Iza w programie "Rolnik szuka żony" starała się o serce Kamila, jednak ostatecznie rolnik wybrał Joannę Wielgosz, z którą obecnie tworzy rodzinę. Para wzięła ślub i wspólnie wychowują córeczkę Antosię. Po zakończeniu emisji Iza skupiła się na swoim życiu prywatnym, a teraz cieszy się z nowej roli i nie ukrywa, że została mamą w dość zaskakujących okolicznościach. Iza nie ukrywa, że jest singielką, a na decyzję miała zaledwie kilka godzin.

Fani programu oraz obserwatorzy Izy w mediach społecznościowych życzą powodzenia i przesyłają mnóstwo słów wsparcia dla młodej mamy oraz jej pociechy. Nie zabrakło też komentarza od Joanny z "Rolnik szuka żony".

Iza z "Rolnik szuka żony" zmieniła swoje życie

Iza pojawiła się w 8. edycji "Rolnik szuka żony" jako jedna z kandydatek Kamila Osypowicza. Od samego początku uchodziła za spokojną, nieco nieśmiałą osobę, którą widzowie szybko nazwali "szarą myszką". Chociaż rolnik zaprosił ją do swojego gospodarstwa, ostatecznie jego serce skradła Joanna Wielgosz, z którą jest do dziś. Moment, kiedy Kamil podziękował Izie za udział w programie przeszedł do historii, a widzowie mocno współczuli kobiecie, która bardzo przeżyła rozstanie.

Po zakończeniu programu Iza nie zniknęła całkowicie z mediów społecznościowych. Wciąż dzieli się z fanami fragmentami swojego życia, choć nie jest tak aktywna jak inne uczestniczki reality show. Kilka miesięcy temu Iza podzieliła się informacją, że ma szansę na opiekę nad niemowlakiem. Decyzję musiała podjąć w zaledwie dwie godziny:

Piątek, w którym otrzymałam telefon, że do zaopiekowania jest dwumiesięczny chłopiec. Od poniedziałku. Miałam godzinę na decyzję. poinformowała Iza na Instagramie.

Iza z "Rolnik szuka żony" została mamą zastępczą

Szybko się okazało, że chłopiec znalazł opiekę na najbliższe tygodnie i po miesiącu, to właśnie Iza z "Rolnika", może zostać jego mamą zastępczą. Była kandydatka Kamila z 8. edycji nie wahała się i zmieniła swoje życie tak, aby móc zostać rodziną zastępczą dla dziecka. Nie wiadomo zbyt wiele na temat dziecka, ponieważ Iza nie ujawniła tych informacji.

Przyjęcie pod swój dach tak malutkiego dziecka stawia życie na głowie. Jedną z konsekwencji podjętej przeze mnie decyzji była przeprowadzka do rodzinnego miasta. Poza tym czekało mnie skompletowanie wyprawki.

Iza nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa i mogła też liczyć na wsparcie wielu osób:

Generalnie w kilka dni byłam w pełni przygotowana na przyjęcie malucha.W przeprowadzce i porządkowaniu wynajmowanego pokoju również dostałam niemałe wsparcie - podkreśliła Iza z 'Rolnik szuka żony'

Internauci są pod wrażeniem decyzji Izy z "Rolnik szuka żony"

Decyzja Izy zrobiła ogromne wrażenie na jej obserwatorach. Kobieta zdecydowała się na wyjątkowy gest i z własnego wyboru została samotną mamą, dając dziecku szansę spokojny dom. Informację o tej wielkiej rewolucji w życiu Izy skomentowała też Joanna, która jak wiadomo w gospodarstwie Kamila miała z nią świetny kontakt.

Cudownie! napisała Joanna, żona Kamila z 'Rolnika'

Gratulacje będziesz cudowna mamą zastępczą

