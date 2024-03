Widzowie "Rolnik szuka żony" jak co roku w Wielkanoc poznają nowych bohaterów swojego ulubionego randkowego formatu. Tym razem w zerowym odcinku poznamy aż 9 uczestników. W sieci pojawił się już zwiastun 11. edycji "Rolnik szuka żony". Zobaczcie rolniczki i rolników, do których będzie można wysyłać swoje listy.

W zerowym odcinku "Rolnik szuka żony" widzów czeka niespodzianka. Po raz pierwszy w historii w odcinku z wizytówkami pojawią się aż trzy panie. Wyczekiwany przez fanów odcinek zostanie wyemitowany już w Wielkanoc o 21:20 na antenie TVP1. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun nadchodzącej edycji. Zobaczcie, jak wyglądają rolnicy i rolniczki, którzy poszukują miłości.

Z fragmentu nowego odcinka "Rolnik szuka żony" możemy dowiedzieć się co nieco o nowych rolnikach i rolniczkach. W krótkim materiale uczestnicy, którzy mają nadzieję na miłość, mówią:

Na co dzień mieszkam z rodzicami

Na co dzień mieszkam z rodzicami

Jak wrócę z pracy to nie ma nikogo

Jak wrócę z pracy to nie ma nikogo

Zobaczcie nowych uczestników.

Zobacz także

Fani już nie mogą doczekać się emisji 11. edycji "Rolnik szuka żony". W sieci nie brakuje emocji:

Inni z kolei dopatrują się negatywów: