33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko koncerty i kwestowanie na ulicach, ale także ekskluzywne aukcje internetowe, które co roku przyciągają rzesze darczyńców gotowych licytować unikalne doświadczenia i wyjątkowe przedmioty.

W serwisie Allegro WOŚP trwa obecnie 193 684 aukcji, a łączna kwota licytacji przekroczyła 30 mln zł. Ile uda się zebrać ostatecznie? Przekonamy się po 10 lutego, kiedy zakończy się tegoroczna zbiórka.

Jedną z najbardziej ekskluzywnych ofert tegorocznej edycji była propozycja Omeny Mensah i Rafała Brzoski – luksusowy weekend golfowy w Hiszpanii. Wylicytowana kwota to... 411 750 zł!

Zwycięzca aukcji nie tylko będzie miał okazję szlifować swoje umiejętności na polu golfowym pod okiem światowej klasy trenera, ale także weźmie udział w degustacji najlepszych hiszpańskich win wyselekcjonowanych przez Rafała Brzoskę. To także unikalna szansa na indywidualną rozmowę o biznesie, w której przedsiębiorca podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie rozwoju i skalowania firm.

Omenaa Mensah zaprosi natomiast uczestnika do najbardziej prywatnej przestrzeni ze sztuką w Hiszpanii oraz na prestiżową wystawę TOP CHARITY Art, prezentującą dzieła polskich i zagranicznych artystów. Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2025 roku w Oranżerii Pałacu w Wilanowie.

Wszystkie koszty wyjazdu pokrywają Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, co czyni tę aukcję jeszcze bardziej atrakcyjną.

Omenaa i Rafał nie ukrywają swojego szczęścia, ale i wzruszenia. Już szykują się do zrealizowania wszystkich zadań, które czekają zwycięzcę licytacji:

Jesteśmy wzruszeni i pełni wdzięczności. Rekordowa kwota tej licytacji to wyraz hojności i zaangażowania w pomoc innym. To także dowód na to, że są ludzie, którzy nie tylko odnoszą sukcesy, ale także chcą dzielić się nimi z innymi i realnie zmieniać świat na lepsze. Przed nami niezapomniany weekend – pełen pasji, emocji i sportowej rywalizacji. Dziękujemy za Wasze wielkie serca i wsparcie dla WOŚP

powiedzieli Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, założyciele i prezesi rodzin fundacji: Omenaa Foundation, OmenaArt Foundation i Rafał Brzoska Foundation.