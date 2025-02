Ten nietypowy szwedzki thriller rozgrywa się w szkole. Miniserial idealny na jeden weekend

„Ruchome piaski” to serial wciągający jak nazwa, który nie zabiera nas do mrocznych dzielnic, ale pokazuje zamożne przedmieścia Sztokholmu. Szwedzka produkcja szokuje i trzyma w napięciu do samego końca, niosąc spory ładunek emocjonalny. Akcja rozgrywa się wokół szkolnej strzelaniny. Jedną z ocalałych jest Maia Norberg. Wkrótce licealistka zostaje oskarżona o współudział w masakrze.