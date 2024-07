Jeśli nie czerpiesz przyjemności z seksu, oznacza to, że nie możesz osiągnąć orgazmu. Problem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jak możesz to zmienić?

Orgazm to nic innego jak kumulacja doznań fizycznych i psychicznych, które występują w trakcie seksu. To gwałtowna reakcja organizmu, spowodowana wydzielaniem przeróżnych hormonów w ciele człowieka. Orgazm objawia się u mężczyzny wytryskiem nasienia, a u kobiety ruchami pulsacyjnymi pochwy. Część seksuologów definiuje orgazm jako apogeum podniecenia, na które jest w stanie zdobyć się człowiek w chwili zbliżenia seksualnego.

Co dzieje się w ciele podczas orgazmu?

Podczas orgazmu w ciele kobiety zachodzi szereg zmian fizycznych – nabrzmiewają piersi, pochwa wydziela więcej śluzu, oddychanie na chwilę ustaje, a łechtaczka się powiększa i mięśnie pochwy się kurczą. Jest to natychmiastowa reakcja na wysoki poziom podniecenia, który najczęściej wzmagany jest pieszczotami partnera (tzw. gra wstępna).

Przyczyny braku orgazmu

Wielu seksuologów twierdzi, że przyczyny braku orgazmu należy szukać w psychice kobiety. Nastawienie psychiczne w dużej mierze odpowiada za pobudzenie seksualne i późniejsze podniecenie. Kierując się psychodynamiczną teorią psychologa i psychiatry Zygmunta Freuda – nasza podświadomość kieruje naszymi popędami i odpowiada za sferę erotyczną. Libido to nic innego jak potrzeba seksualna. Jeśli ma bardzo niski poziom oznacza to, że dana kobieta może w ogóle nie odczuwać potrzeby zbliżenia płciowego. Pamiętajmy – mężczyźni odznaczają się bardziej instrumentalnym podejściem do seksu, a kobiety traktują go w sposób emocjonalny. Różne choroby mogą również blokować możliwość osiągania pełnej satysfakcji z seksu (m.in. stwardnienie rozsiane, cukrzyca czy depresja). Do trudności z osiągnięciem orgazmu doprowadzają również leki – szczególnie te psychotropowe. Gdy jednak nie odnajdujemy konkretnej przyczyny braku orgazmu, należy zgłosić się po poradę do seksuologa.

Jak osiągnąć orgazm?

Odpowiednie przygotowanie do zbliżenia płciowego to klucz do osiągnięcia orgazmu! Wzajemne podgrzewanie swoich uczuć przez partnerów może okazać się idealnym sposobem na gorący seks – obejrzenie wspólnie filmu erotycznego, rozmowy czy czytanie książek o zabarwieniu seksualnym. Należy pamiętać, że wszystko dzieje się w świadomości osoby. Gdy ona będzie miała naprawdę ochotę na seks, to osiągnięcie orgazmu stanie się łatwiejsze, niż się wydaje!

Metody na osiągnięcie orgazmu podczas seksu

Podgrzewanie podniecenia podczas seksu jest kluczem do osiągnięcia szczytowania. Sprawdzoną metodą jest szukanie odpowiedniej pozycji (dla kobiet polecaną pozycją jest amazonka, gdy kobieta jest na górze i „ujeżdża partnera” – pozwala na całkowitą penetrację podczas stosunku), w której obydwoje kochanków czuje się komfortowo i przez to łatwiej mogą osiągnąć orgazm. Nie popadajmy jednak w rutynę – powielanie tych samych czynności w łóżku przyczyni się do znużenia. Eksperymentowanie z pieszczotami, seks oralny, zmienianie pozycji dominującej pomiędzy kobietą, a mężczyzną, czy użycie gadżetów z sex-shopu – te wszystkie porady pomogą wam uzyskać odpowiednio satysfakcjonujący finał.

