Blanka Stajkow największą popularność zyskała po premierze swojego singla "Solo". Wówczas w internecie zrobiło się o niej głośno, ale dopiero po preselekcjach do Eurowizji była na językach wszystkich. A co wiadomo o jej życiu prywatnym? Ile lat ma Blanka Stajkow? Sprawdźcie szczegóły.

Blanka Stajkow: wiek, życie prywatne

Blanka Stajkow początkowo swoich sił próbowała w modelingu. W 2021 roku postanowiła pokazać się w świecie show-biznesu i wzięła udział w "Top Model". Wokalistka jest córką byłej modelki oraz bułgarskiego przedsiębiorcy. Niewiele osób wie, że Blanka ma również trzech braci. Większość swojego życia spędziła w Polsce, jednak był czas, kiedy mieszkała w Bułgarii oraz w Stanach Zjednoczonych. Blanka Stajkow urodziła się 23.05.1999r., więc w tym roku skończy 25 lat.

Blanka Stajkow od zawsze jednak chciała zostać piosenkarką. Gdy była nastolatką, napisała swój pierwszy utwór o nazwie "Strong Enough". Od zawsze interesowała się tańcem oraz muzyką - tańczyła disco dance i uczęszczała do szkoły muzycznej. Jej kariera nabrała tempa dopiero w 2022 roku, kiedy to podpisała kontrakt z wytwórnią "Warner Music Poland", a następnie wystąpiła w teledysku swojego ówczesnego chłopaka - Smolastego.

W 2023 roku postanowiła spróbować swoich sił i wystąpiła na preselekcjach do Eurowizji, które wygrała i dzięki temu mogła reprezentować Polskę na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Początkowo wylała się na nią fala krytyki i internauci wątpliwi w jej umiejętności wokalne. Jednak Blanka nigdy się nie poddała i skrupulatnie przygotowywała się do występu. Ostatecznie Stajkow przeszła półfinał Eurowizji i dostała się do ścisłego finału, zajmując w nim 19. miejsce. W rankingu telewidzów, którzy oddawali głosy na swojego ulubionego wokalistę, zajęła wysokie 8. miejsce.

Konkurs Eurowizji dał jej zapewne dużą siłę oraz doświadczenie i idąc na fali rozpoznawalności, postanowiła nagrać kolejne dwa single - "Boys Like Toys” i "Rodeo”. W pierwszej połowie 2024 roku nagrała kolejny utwór - "Cara Mia" i wystąpiła w teledysku „Un ragazzo una ragazza” włoskiego zespołu The Kolors.

Blanka Stajkow jest uważana za osobę niezwykle pracowitą i ambitną oraz odporną na krytykę. Te cechy mogą pomóc jej w budowaniu długoletniej kariery muzycznej, czego oczywiście jej życzymy!

Znaliście te wszystkie ciekawostki o Blance Stajkow?

