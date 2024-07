Jeśli zadajesz sobie pytanie „Dlaczego nie mam orgazmu?”, należysz do grupy od 25 do nawet 30% kobiet. Najczęstsze przyczyny braku orgazmu to zbyt krótki stosunek, niewygodna pozycja, niewprawne pieszczoty i blokady psychiczne. Problem braku satysfakcji z seksu dotyka także mężczyzn.

„Dlaczego nie mam orgazmu?” – przez zbyt krótki stosunek i nieprzyjemne pieszczoty

Brak orgazmu to często wynik złego dopasowania partnerów lub za krótkiego stosunku. Aby osiągnąć satysfakcję, musisz być odpowiednio pobudzona. Dlatego jeśli stosunek trwa krótko, możesz nie osiągnąć stopnia podniecenia pozwalającego na spełnienie. Winę za to częściowo ponosi partner, gdy rezygnuje z gry wstępnej lub skraca ją do minimum. Także jego niewprawny dotyk i pieszczoty mogą spowodować, że w trakcie współżycia stracisz zainteresowanie i nastrój na seks. Odpowiedzią na pytanie „Dlaczego nie mam orgazmu?” jest w przypadku wielu kobiet nieśmiałość w mówieniu o tym, czego oczekują od mężczyzny.

Dyskomfort podczas stosunku a osiąganie orgazmu

Pozycja podczas stosunku jest bardzo ważna i pomaga osiągnąć orgazm, zwłaszcza jeśli pozwala ona na stymulację łechtaczki. Z kolei niewygodna pozycja może utrudnić dotarcie na szczyt lub całkowicie to uniemożliwić. Zatem jeśli normą dla ciebie jest stwierdzenie „nie mam orgazmu”, zasugeruj partnerowi zerwanie z rutyną i poszukiwania najlepszej opcji metodą eksperymentów. Twój problem można łatwo rozwiązać, jeśli wynika z dyskomfortu fizycznego z powodu np. zbyt suchej pochwy. Wystarczy użyć lubrykantu, który nadaje się także do gry wstępnej i pieszczot oralnych. Ból podczas stosunku powodujący dyskomfort wymaga konsultacji z lekarzem. Wizyta u ginekologa jest konieczna także wtedy, gdy brak orgazmu jest skutkiem infekcji pochwy lub nadżerki. Choroby te powodują ból podczas seksu i uniemożliwiają osiągnięcie pełnej satysfakcji ze współżycia.

„Nigdy nie miałam orgazmu” – zwykle winna jest psychika

Nie osiągniesz orgazmu, jeśli będziesz spięta albo zablokowana psychicznie. Aby osiągnąć spełnienie podczas seksu, powinnaś być w dobrym nastroju. Stres, nerwy, napięcie i brak podniecenia skutecznie zapobiegają orgazmowi. Blokady psychiczne są często związane z samooceną. Jeśli czujesz się nieatrakcyjna lub podejrzewasz, że możesz nie być atrakcyjna dla partnera, nie osiągniesz orgazmu. Wstyd przed własnymi niedoskonałościami powoduje, że to na nich skupia się cała uwaga podczas seksu, powodując nieśmiałość czy zawstydzenie. Jeśli możesz powiedzieć „nigdy nie miałam orgazmu”, powinnaś poszukać przyczyn tego stanu rzeczy w gabinecie psychologa. Winne temu mogą być również nieprzyjemne wspomnienia z dzieciństwa, a nawet wychowanie – jeśli wpojono ci, że seks to coś złego, nieczystego i nieodpowiedniego lub był on zawsze tematem tabu.

Antydepresanty i antykoncepcja hormonalna a brak orgazmu

Spadek libido jest częstym skutkiem ubocznym stosowania antykoncepcji hormonalnej, w szczególności tabletek antykoncepcyjnych. Brak ochoty na seks sprawia, że osiągnięcie orgazmu jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Także antydepresanty mogą powodować brak orgazmu. Aby rozwiązać ten problem, zapytaj lekarza o preparaty niwelujące ten skutek uboczny.

Brak orgazmu u faceta – fizyczne i psychiczne przyczyny braku satysfakcji z seksu

Częstym powodem tego, że mężczyzna nie osiąga orgazmu, są zaburzenia hormonalne z powodu nieprawidłowej pracy tarczycy, przysadki mózgowej lub jąder. Blokadę fizyczną mogą stanowić problemy neuropatyczne, w tym uraz rdzenia kręgowego. Brak orgazmu u mężczyzny – podobnie jak u kobiety – powodują ból i dyskomfort związane z różnymi chorobami i defektami narządów płciowych. Możliwe psychiczne przyczyny braku orgazmu u faceta to m.in. obawa, czy zdoła on zadowolić partnerkę – zdarza się to przeważnie u mało doświadczonych mężczyzn. Blokadę stanowią też negatywne emocje, jak gniew czy poczucie winy, a także niska samoocena, silny stres, złe doświadczenia w sferze seksu oraz wstydliwość lub kwestie religijne.

Jak leczyć brak orgazmu

Jeśli wspólne poszukiwania bardziej satysfakcjonujących form seksu nie pomagają w osiągnięciu orgazmu, warto zgłosić się do specjalisty. Lekarz ginekolog, endokrynolog, seksuolog lub psycholog to osoby, które powinny znaleźć rozwiązanie tego problemu.

