Sandra Kubicka sama nie dowierzała, co dzieje się pod jej domem. Jej mina mówi wszystko

Sandra Kubicka od lat chętnie relacjonuje w sieci swoje życie. Ostatnio poinformowała o rozstaniu z Alkiem Baronem, co odbiło się szerokim echem. Teraz ujawniła, co bladym świtem działo się tuż pod jej domem. Oburzona musiała zerwać się z łózka. Nawet we własnym domu nie ma teraz chwili wytchnienia.