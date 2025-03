W dniu ślubu Marka i Korneli z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko stało się jasne, że eksperci idealnie się spisali, łącząc ich ze sobą w parę. Oboje wpadli sobie w oko i byli podekscytowani poznawaniem się dalej. Jednak to nie oznacza, że nie towarzyszyły im pewne obawy. Na szczęście oboje się nie dali złym emocją i chcieli poznawać się dalej.

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudza wiele kontrowersji m.in. dlatego, że większość małżeństwa dobranych przez ekspertów podejmuje decyzje o rozwodzie. Marek i Kornelia z 9. edycji miłosnego eksperymentu TVN są jednak przykładem, że w tym programie można znaleźć miłość. Marek ze "ŚOPW" już wcześniej zgaszał się do programu, a raz nawet eksperci znaleźli dla niego żonę. Jednak do ślubu nie doszło, dlatego dziś mogą być razem szczęśliwi. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl opowiedzieli, jakie byłych ich pierwsze odczucia, gdy się zobaczyli.

A ja tak, jak było to w telewizji. Zajebiście. Już byłem zadowolony i też, jak spojrzałem w oczy Korneli, to widziałam trochę jej przerażenie. Tak sobie pomyślałem, że ten strach co jest we mnie i co jest w niej to wezmę za nas obojga

– wyznał Marek.