Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenka Martyniuka, do niedawna raczej nie wychylała się zbytnio w show-biznesie. Gdy więc zaczęła odważnie wkraczać na salony, już bez męża u boku, wywołała tym niemałe poruszenie. Danuta postanowiła w pełni skupić się też na sobie i drastycznie zmieniła swój wygląd. Utrata wagi czy odmieniona fryzura to raptem dopiero początek. Teraz na jej widok internauci aż zaniemówili. To naprawdę ona?

Danuta Martyniuk zmienia się nie do poznania

Nie jest tajemnicą, że Danuta Martyniuk od pewnego czasu konsekwentnie pracowała nad swoją sylwetką. Efektem tej determinacji jest utrata prawie 20 kilogramów. Fani są pod ogromnym wrażeniem jej transformacji, a sama Danuta podkreśla, że czuje się teraz znacznie lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Poza zmianami w stylu życia, Danuta Martyniuk zdecydowała się również na poprawki estetyczne. Wykonała lifting twarzy oraz korektę nosa, co dodatkowo podkreśliło jej odmieniony wygląd. Dzięki temu jej rysy stały się bardziej wyraziste, a skóra nabrała młodzieńczego blasku.

Kolejnym elementem tej spektakularnej przemiany była zmiana fryzury. Danuta postawiła na odważny krok i przefarbowała włosy na jasny blond. Taka zmiana dodała jej świeżości i odmłodziła wygląd, co wywołało lawinę komentarzy wśród fanów. Nie da się ukryć, że metamorfoza Danuty Martyniuk wzbudziła ogromne zainteresowanie. Internauci chwalą jej nowy wygląd i podkreślają, że zmiana wyszła jej na plus. Media rozpisują się o spektakularnej przemianie żony Zenka Martyniuka, a fani nie mogą wyjść z podziwu. Tak było przynajmniej aż do teraz. Jej nowe nagranie wywołało spore poruszenie.

Danuta Martyniuk znów schudła?

Na instagramowym profilu stacji TVN7 pojawiła się zapowiedź wizyty Danuty Martyniuk w programie Mateusza Hładkiego "Mówię wam". Sama ukochana Zenka Martyniuka usiadła na krześle, by zachęcić fanów do obejrzenia sobotniej transmisji.

Kłania się Danusia Martyniuk. Zapraszam wszystkich państwa do oglądania programu ''Mówię Wam'' w TVN7 (...). Do zobaczenia

Tymczasem uwagę internautów zwrócił szczególnie odmieniony wygląd Danuty. Już na pierwszy rzut oka widać, że ta znów schudła, co poniektórych szczerze zaniepokoiło. Pod nagraniem pojawiły się skrajne opinie.

Bardzo ładnie Pani Danusia wygląda

Jak przedobrzyć z odchudzaniem

Masakra... Kobieto, spójrz w lustro

Pani Danusia jak cudownie schudła - komentują internauci

Warto dodać, że sama Danuta Martyniuk zdradziła niedawno w "Pytaniu na śniadanie", jak udało jej się tyle schudnąć. Zmiana stylu życia, a nie wprowadzenie chwilowej diety, z pewnością jeszcze długo będzie wpływać na jej wygląd.

Kiedy przy moich 154 centymetrach waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo - tłumaczyła ona sama w ''Pytaniu na śniadanie''.

Historia małżeństwa Danuty i Zenka Martyniuków

Danuta i Zenon Martyniukowie są małżeństwem od 36 lat. Pobrali się 4 lutego 1989 roku w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Para poznała się na odpuście, a ich związek początkowo był burzliwy, z wieloma rozstaniami i powrotami. Ostatecznie zdecydowali się na ślub, a pół roku później na świat przyszedł ich syn, Daniel. Zenon Martyniuk wielokrotnie podkreślał, że mimo upływu lat ich małżeństwo pozostaje silne. Obecnie Martyniukowie cieszą się spokojnym życiem w swoim domu pod Białymstokiem.

