Niewielka powierzchnia balkonu sprawia, że zanim umieści się na nim jakikolwiek dekoracyjny element, trzeba dwa razy się zastanowić. Często jedyną przestrzenią małego balkonu, na której można nieco bardziej zaszaleć, jest ściana.

Ścianę balkonu można zaaranżować tak, aby oprócz funkcji dekoracyjnej pełniła też funkcje praktyczne. Można np. umieścić na niej zioła lub oświetlenie.

Doniczki z roślinami na ścianie balkonowej

Ściana balkonu będzie oryginalnie wyglądać, jeśli powiesimy na niej kilka rzędów niewielkich doniczek, w których będą rosły zioła albo trawy ozdobne. Doniczki te powinny znaleźć się w jednolitych osłonkach, np. z blachy ocynkowanej, wyposażonych w uchwyty. Bezpośrednio do ściany można przykręcić kilka metalowych szyn, jedna pod drugą. Na te szyny następnie będzie się wieszało doniczki z rosnącymi w nich roślinami.

Zamiast gotowych szyn i osłonek można do aranżacji ściany balkonowej wykorzystać słoiki jednakowej wielkości, deskę oraz metalowe obręcze. Do deski lub kilku desek należy przykręcić metalowe obręcze o średnicy odpowiadającej średnicy słoika. Powinny one zostać przymocowane tak, żeby po pionowym ustawieniu desek słoik nie wyślizgiwał się z obręczy. Deskę z przymocowanymi obręczami należy następnie przymocować do ściany balkonu. Finalnie w obręcze wkładamy słoiki z zasadzonymi w nich roślinami.

Półka z palet na balkon

Drewniane palety wykorzystywane w transporcie i magazynowaniu towarów mogą mieć swoje drugie życie. Jednym ze sposób ich powtórnego zastosowania może być półka na balkon. Taką paletę należy oszlifować i polakierować albo pomalować. Następnie do trzech płoz palety należy przybić cienkie deseczki tak, żeby powstały trzy podłużne skrzynie na kwiaty. W te skrzynki, po przymocowaniu palety do ściany, należy wstawić małe doniczki z roślinami o długich, wiszących pędach, ziołami, kwiatami i trawami ozdobnymi.

Lampy i lampiony

Ścianę balkonu można wykorzystać do powieszenia na niej lamp i lampionów. Do wyboru są zarówno lampiony na świece, jak i nowoczesne lampki solarne. Można je rozmieścić na balkonie zarówno symetrycznie, np. w szeregu, jak i asymetrycznie, tworząc zbiorowisko małych punktów światła. Oświetlony w ten sposób balkon będzie bardzo efektownie wyglądał wieczorem i nocą.

Kratka do upinania kwiatów

Na ścianie można także umocować kratkę do upinania kwiatów. Pnące kwiaty, np. róże i bluszcz, będą stanowiły niezwykłą dekorację balkonu, np. urządzonego w stylu romantycznym. Przed posadzeniem przy ścianie pnączy należy ją otynkować, ponieważ pędy roślin mogą dostawać się w szczeliny i niszczyć ścianę. Przy wyborze pnączy należy wziąć pod uwagę nasłonecznienie wynikające z położenia balkonu. Na balkonach wschodnim i północnym dobrze będą rosły lubiące cień: bluszcz, wiciokrzew, hortensja pnąca i powojniki wielokwiatowe. Natomiast na balkonie południowym i zachodnim np. pnące róże i powojnik tangucki.

Lustra, maty i obrazy

Ścianę balkonu można też ozdobić dekoracyjną matą, wykonaną np. z morskiej trawy, obrazem lub zdjęciem na szkle. Na ścianie można również powiesić lustro, które dodatkowo powiększy optycznie powierzchnię niewielkiego balkonu.