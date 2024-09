Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że jest już ojcem. O tym, że zbliżała się komunia jego syna, poinformował Agatę już pierwszego dnia poznania, podczas wesela. Panna młoda nie ukrywała zaskoczenia wyznaniem męża. Na swoim koncie na Instagramie, Piotr zdecydował się pokazać zdjęcie swojego synka.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest aktywny na swoim koncie na Instagramie, gdzie dzieli się swoimi emocjami związanymi ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Fani zastanawiają się czy jego związek z Agatą przetrwał. Już niedługo widzowie będą mogli zobaczyć, jak wyglądała ich podróż poślubna oraz pierwszy wspólny miesiąc. Tymczasem Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił podzielić się swoim szczęściem i po raz pierwszy pokazał zdjęcie swojego ukochanego synka:

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywał, że jest tatą 10-letniego Stasia. Już na początku eksperymentu przyznał, że rozstał się z jego mamą zaledwie 2 miesiące po jego narodzinach: