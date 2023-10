W dniu koronacji Karol III bez wątpienia był najważniejszą postacią całej ceremonii. Jednak, czy to jego zapamiętamy najlepiej? Niekoniecznie! Już w trakcie uroczystości w opactwie westminsterskim swoją obecność zaznaczyły dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Książę George, jako jedyna z pociech pary, pełnił rolę pazia króla. Cała trójka przeszła do historii, strojąc słodkie miny. Wyglądało na to, że książę Louis był szczególnie znudzony całym wydarzeniem. Aż do momentu, gdy pojawił się na balkonie. Tylko spójrzcie, co robił.

Książę Louis szaleje na balkonie na koniec koronacji Karola III

Nie ulega wątpliwościom, że dzieci księżnej Kate i księcia Williama skradły show podczas koronacji Karola III. Ktoś pokazał język, ktoś zrobił groźną minę, ktoś jeszcze ziewał tak, że moglibyśmy policzyć wszystkie zęby. Wcześniej żona następcy tronu zdradziła, że nie ma pewności co do tego, czy jej pociechy będą się odpowiednio zachowywały w trakcie ceremonii.

Owen Humphreys/Press Association/East News

Wygląda na to, że ceremonia była największym wyzwaniem dla księcia Louisa. Najmłodsze dziecko księżnej Kate i księcia Williama było wyraźnie znudzone tym, co się dzieje dookoła. Możliwe, że chłopiec nie należy do najbardziej cierpliwych osób — przynajmniej jak na razie. Warto przypomnieć, że podczas Platynowego Jubileuszu Elżbiety II Louis sprawiał małe problemy mamie.

OLI SCARFF/AFP/East News

Na zakończenie koronacji Karola III, gdy rodzina brytyjska zebrała się na balkonie, najmłodszy syn księżnej Kate nagle się obudził. Wcześniej wygłupiał się, jadąc karetą i robił śmieszne miny do zgromadzonych. Następnie zaczął coś krzyczeć, szeroko otwierając buzię. Starszy brat, George miał z niego ubaw.

Wiele wskazuje na to, że książę Louis w przyszłości może być niezłą gwiazdą.

Rex Features/East News

Rex Features/East News

OLI SCARFF/AFP/East News

LEON NEAL/AFP/East News

OLI SCARFF/AFP/East News