Zielone ściany to nowatorski i skuteczny sposób na ożywienie mieszkania. Stworzone za pomocą wertykalnych ogrodów lub ścian z mchu, pozwalają cieszyć się zielenią przez cały rok. Nie tylko pięknie wyglądają, ale pozwalają regulować poziom wilgoci w powietrzu oraz redukują hałas.

Co ciekawe, zwykle nie potrzebują podlewania, ponieważ albo mają własny system nawadniania, albo zbierają wilgoć z powietrza. Zielona ściana nie potrzebuje dużo miejsca - to doskonałe rozwiązanie dla małych mieszkań, w których cenny jest każdy centymetr.

Ogród wertykalny – bujna zielona ściana

Ogród wertykalny, czyli pionowy ogród, to zielona ściana stworzona z roślin, które są umocowane na specjalnych konstrukcjach. Nowoczesne, kupowane na zamówienie ściany nie wymagają podlewania, ponieważ są zaopatrzone w automatyczny system nawadniania. Te wykonane samodzielnie zwykle potrzebują już stałej opieki, ale przez dobór niewymagających roślin można zredukować czas, jaki się poświęca na pielęgnację ogrodu. Wertykalny ogród daje dodatkowo izolację termiczną i dźwiękową. Pochłania również zanieczyszczenia z powietrza i produkuje tlen. Zielona ściana najefektowniej wygląda w salonie – szczególnie, gdy jest połączona z nowoczesnym stylem.

Uwaga: bujne zielone ściany nie powinny być montowane w sypialni, ponieważ w nocy będą pobierać tlen zamiast dwutlenku węgla, a to pogorszy jakość snu.

Rośliny do ogrodu pionowego

Najczęściej w ogrodach wertykalnych w mieszkaniu stosuje się takie rośliny, jak:

zielistka – szparagowaty o ozdobnych liściach,

– szparagowaty o ozdobnych liściach, zroślicha, epipremnum – wiecznie zielone pnącze,

– wiecznie zielone pnącze, kalatea, aglaomena, maranta, filodendron, peperomia – mają bardzo dekoracyjne liście,

– mają bardzo dekoracyjne liście, zanokcica – rodzaj paproci,

– rodzaj paproci, ctenanthe – o drobnych, białych kwiatkach i ozdobnych liściach,

– o drobnych, białych kwiatkach i ozdobnych liściach, eszynantus – o czerwonych, średniej wielkości kwiatach,

– o czerwonych, średniej wielkości kwiatach, anturium – o niezwykle efektownych, dużych, czerwonych kwiatach,

– o niezwykle efektownych, dużych, czerwonych kwiatach, skrzydłokwiat – ma intensywnie zielone liście i śnieżnobiały, oryginalny kwiat.

Taki system można wykorzystać również w kuchni, tworząc ziołową ścianę, na której zamiast pnących roślin zasadzi się zioła wykorzystywane w kuchni, np. bazylię, rozmaryn czy miętę.

Obraz i ściana z mchu – inna odsłona zielonej ściany

Ten typ dekoracji uważany jest za niezbędny element nowoczesnego designu, choć nie każdemu musi przypaść do gustu. Zamiast liściastych roślin, ścianę porasta mech, tworząc rodzaj żywej, miękkiej tapety. Można stworzyć nie tylko całą ścianę, ale i pojedynczy akcent w postaci obrazu z mchu, który może mieć różne geometryczne kształty. W systemach stosuje się zwykle mech leśny i chrobotek reniferowy. Dzięki farbom organicznym można uzyskać inny kolor mchu niż zielony – w palecie barw dostępny jest m.in. niebieski, żółty, pomarańczowy. Łączenie modułów w różnych odcieniach pozwala uzyskać ciekawe efekty.

Ten typ dekoracji daje zupełnie inne możliwości niż ogród wertykalny, ponieważ nie potrzebuje dostępu do naturalnego światła, a dzięki temu może być zamontowany w łazience. Mech jest jeszcze mniej wymagający i nie potrzebuje podlewania – wystarczy mu zapewnienie 40-procentowej wilgotności powietrza, co w łazience nie jest trudne, lub stosowanie nawilżacza powietrza.

Ceny roślinnej zielonej ściany

Cena jednego modułu do samodzielnego montażu to koszt około 150 złotych. Standardowy moduł ma wymiary 40x50 cm i zawiera od razu pojemnik na ziemię i rośliny, system nawadniania i inne niezbędne elementy do zamontowania go na ścianie. Do tego należy doliczyć jedynie koszt ziemi oraz samych sadzonek roślin, które będą w nim rosnąć. W zależności od roślin, ceny będą różne. Pojedyncze pojemniki, w których mieszczą się dwie doniczki i które wymagają dodatkowych elementów kosztują kilkanaście złotych – mogą sprawdzić się w kuchni do stworzenia zielonego panelu ziołowego. Przy zielonych ścianach należy zakupić przynajmniej 10 pojemników.

Gotowe ogrody tworzone przez specjalizujące się w nich firmy to znacznie wyższy koszt – cena jednego metra kwadratowego ogrodu wertykalnego wynosi około 2,5 tys. zł., ale ma już gotową instalację wodną. Pojedynczy panel ściany z mchu kosztuje około 500 złotych – jego wymiary to zwykle 40x60 cm.