"Mali Giganci": Kinga i Staś podbili serca widzów. Dziś są już nastolatkami. Jak wyglądają? 

Mali Giganci w marcu wraca na antenę TVN. Jak się dowiedziało Party.pl, trenerzy, którzy opiekują się utalentowanymi dziećmi i przygotowują ich do występów zostali całkowicie wymienieni. Kogo więc zobaczymy w wiosennej edycji Mali Giganci? Wszyscy trenerzy drugiej edycji Mali Giganci W show zobaczymy Magdę Mołek ! To spore zaskoczenie, ponieważ dziennikarka Dzień Dobry TVN raczej nie udziela się w talent show i programach rozrywkowych! Nowym trenerem będzie też aktor Marcin Perchuć . W poprzedniej edycji trenerką była jego żona Aneta Todorczuk-Perchuć , dlatego aktor chyba nie będzie miał problemów z odnalezieniem się w programie. Pozostałymi trenerami są Grzegorz Hyży , Anna Dereszowska i Sonia Bohosiewicz ! Gazeta "Fakt" podała jeszcze, że trenerem ma być Kuba Wesołowski . Prawie wszyscy nowi trenerzy to rodzice dwójki dzieci, oprócz Magdy Mołek, która ma na razie synka jedynaka i Wesołowski, który jak do tej pory nie ma dzieci. Czy będzie nowe jury Mali Giganci? Jury w składzie Agnieszka Chylińska , Kuba Wojewódzki i Katarzyna Bujakiewicz zostaje bez zmian. Dużo mówiło się o tym, że Filip Chajzer, prowadzący show, po osobistej tragedii nie będzie chciał prowadzić show związanego z dziećmi. Jednak i on pozostaje w programie w roli gospodarza bez zmian. Myślicie, że nowy skład trenerów programu jest lepszy od poprzedniego? Poprzednio dziećmi w programie opiekowali się Natalia Lesz, Olivier Janiak, Czesław Mozil, Piotr Rubik, Ula Chincz i Aneta Todorczuk-Perchuć. Zobacz także: Zakochany Grzegorz Hyży promienieje. W finale Małych Gigantów dał z siebie wszystko [FOTO] Magda Mołek nową trenerką w Małych Gigantach: Marcin Perchuć nowym trenerem w Małych Gigantach. Oddany tata córki i synka: Grzegorz Hyży sam jest ojcem dwóch chłopców bliźniaków:...