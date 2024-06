Baby shower to rodzaj imprezy, który bije ostatnio rekordy popularności wśród przyszłych mam. Takie wydarzenie długo będzie wspominać też Patrycja Sołtysik, której przyjaciółki zorganizowały imprezę w wyjątkowym stylu:

Jakiś czas temu Andrzej i Patrycja Sołtysikowie przekazali, że spodziewają się drugiego dziecka. Poród zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a przyszła mama właśnie opublikowała w sieci obszerną relację z imprezy baby shower.

Całe wydarzenie zostało zorganizowane w ... żółtej kolorystyce, która nawiązywała do motywu przewodniego imprezy, czyli ... cytryn. Uroczo, prawda? Przyszła mama nie ukrywa poruszenia i wdzięczności:

Żona Andrzeja Sołtysika przyznała, że nie miała pojęcia o szczegółach wydarzenia niemal do samego końca. Przyszła mama była pod ogromnym wrażeniem atmosfery i przygotowania przyjęcia:

Zgodnie z poleceniem wyszłam rano z domu, wróciłam w żółtej sukience o 16 i … weszłam do innego świata! Aż ciężko to opisać! To co wyczarowały wspólnie dziewczyny to jest jakiś kosmos. A moje lemon baby shower zawsze będzie kojarzyło mi się (nie tylko z cytrynami) ale z morzem kobiecej miłości jakim zostałam otoczona! Dziękuję!

- podsumowała wyraźnie zachwycona ciężarna.