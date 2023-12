Twórczość Klaudii Halejcio przyciągnęła prawie milion osób na jej Instagrama. Nic dziwnego, w końcu celebrytka nagrywa świetnej jakości filmiki z dużą dawką humoru. Okazuje się, że scenariusz na nagrania, nie zawsze do końca jest jej pomysłem. Pod najnowszym filmikiem aktorki, pewna internautka napisała, że podobny filmik stworzyła para ze Stanów, na której odegrali podobną scenkę. Czy celebrytka zainspirowała się ich twórczością?

Od dłuższego czasu Klaudia Halejcio nagrywa filmiki, na których odgrywa zabawne scenki inspirowane przez życie. Na pewno nie można jej zarzucić brak kreatywności, bo jej fani tylko czekają aż pojawi się powiadomienie o nowym filmiku na jej Instagramie. Pomysłowość aktorki przyciągnęła wiele marek, które chętnie z nią współpracują. Celebrytka zaczęła nawet angażować w nagrania swojego partnera Oskara, który pomaga odgrywać jej różne scenki. Ostatnio Halejcio dodała nagranie reklamujące jedną z marek lakierów i akcesoriów do paznokci. Na filmik nie zabrakło również jej ukochanego, które postanowiła zapytać, jaki kolor lakieru powinna wybrać. Sęk w tym, że wszystkie wyglądały podobnie.

Kochanie, nie mogę się zdecydować. Który kolor wybrać? No bo słuchaj, myślałam o tym pierwszym, no ale wiesz, on jest trochę za jasny. Myślałam też o tym w środku, ale go ostatnio miałam. No i ten trzeci, Gosia go ma. No wiem, one są jednak tak różne, że chciałabym znać twoją opinię

— powiedziała Klaudia Halejcio na filmiku.