Sandra Kubicka urodziła. Tę radosną nowinę przekazał Alek Baron ze sceny w Sopocie podczas Polsat Hit Festiwal. Chwilę po tym Sandra dodała obszerny post, z którego wynikało, że ich syn urodził się kilka tygodni przed planowanym terminem porodu. Mimo traumatycznych chwil Leonard radzi sobie doskonale, a dumna mama w końcu dodała zdjęcie malucha. Zobaczcie!

Sandra Kubicka i Alek Baron ostatnie miesiące spędzili na czekaniu na swojego pierwszego synka. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec urodzi się w wyznaczonym terminie, jednak tak się nie stało. Sandra Kubicka urodziła wcześniaka.

Teraz gdy wszystko wychodzi na prostą, a mały Leoś zaczął samodzielnie oddychać, Sandra Kubicka postanowiła podzielić się pierwszym zdjęciem z synem. Zdradziła, dlaczego wybrała takie imię dla swojego dziecka: