Wegański tofurnik czy prosty piernik na bazie dyni to proste i szybkie ciasta. Podstawą większości ciast dyniowych jest dobrze zrobione puree z tego warzywa, które można wykorzystać od razu bądź zamrozić. Drobno pokrojoną dynię gotujemy bądź pieczemy do miękkości i blendujemy.

Reklama

Przepis na supermodny wegański tofurnik w wersji dyniowej

Składniki:

500 g pokruszonych pełnoziarnistych ciastek;

6 łyżek miękkiej sojowej margaryny;

700 g tofu naturalnego;

350 g miękkiego serka sojowego;

250 g ugotowanej dyni;

312,5 g cukru;

łyżeczka cynamonu;

pół łyżeczki otartej gałki muszkatołowej;

ćwierć łyżeczki mielonych goździków;

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Czas wykonania: łącznie 2 godziny

Stopień trudności: łatwy

Z podanych proporcji wychodzą 2 sztuki 23-centymetrowych okrągłych blaszek do tart

Zobacz także

Sposób przygotowania:

Drobno zmielone ciastka wrzucamy razem z margaryną do blendera i rozdrabniamy. Rozgrzewamy piekarnik do około 160 stopni, rozprowadzamy zblendowaną miksturę na dnie obu foremek do tart. Blendujemy dynię z tofu na puree, dodajemy przyprawy, cukier, serek sojowy, wanilię i jeszcze chwilę rozdrabniamy, po czym wylewamy masę na przygotowany wcześniej spód. Pieczemy 50 minut, zostawiamy ciasto w wyłączonym piekarniku na dodatkową godzinę i studzimy.

Przepis na beztłuszczowe ciasto dyniowe

Do przygotowania ciast z dyni potrzebne będzie dyniowe puree: możemy je przygotować na dwa sposoby.

gotujemy kawałki dyni bez skóry w małej ilości wody do zmięknięcia (15 minut) i blendujemy.

Ćwiartki dyni pieczemy przez godzinę w 220 stopniach do miękkości, blendujemy miąższ bez pestek.

Składniki:

2 szklanki dyniowego puree,

1 szklanka jabłek pokrojonych w drobną kostkę,

1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich,

3 ubite jaja,

2 szklanki mąki,

200 g brązowego cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżeczki cynamonu,

4 łyżeczki przyprawy do piernika,

sól.

Czas wykonania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Z podanych proporcji wychodzi tortownica ciasta o średnicy 26 cm

Sposób przygotowania:

Przesiewamy do dużej miski mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, przyprawy, orzechy, sól i cukier, następnie składniki mokre i mieszamy łyżką. Przelewamy ciasto do leciutko natłuszczonej olejem formy i pieczemy w 170 stopniach godzinę.

Przepis na piernik z dyni

Składniki:

Mokre:

1 szklanka dyniowego puree (patrz powyżej),

1/3 szklanki mleka,

1/2 szklanki oleju,

50 g posiekanych orzechów laskowych i 3 łyżki syropu klonowego (do ozdoby).

Suche:

1 szklanka pszennej razowej mąki,

3/4 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki brązowego cukru,

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka sody,

3 goździki,

1/2 łyżeczki cynamonu,

1/4 łyżeczki imbiru,

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej,

1 ziarenko ziela angielskiego,

sól.

Czas wykonania: 20 minut

Stopień trudności: łatwy

Z podanych proporcji wychodzi keksówka o wymiarach 20x11 cm

Sposób przygotowania:

Goździki i ziele trzemy w młynku i mieszamy w dużej misce z suchymi składnikami. Po wymieszaniu mokrych składników, dodajemy je do suchych, mieszamy, wsypujemy większość orzechów laskowych i wlewamy ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki. Posypujemy resztą orzechów i pieczemy 45 minut w 175 stopniach, po czym smarujemy syropem klonowym.