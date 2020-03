Pieczenie chleba w domu! Oto najlepsze, proste przepisy na chleb Magdy Gessler, Ewy Wachowicz i Ani Lewandowskiej

Pieczenie chleba w domu podczas kwarantanny stało się jedną z ulubionych rozrywek Polaków! Właśnie dlatego w sklepach brakuje drożdży, które podobnie jak makarony czy papier toaletowy, stały się prawdziwym towarem deficytowym. Kto je upolował, z pewnością może upiec domowy chleb! Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy na domowy chleb - m.in. Magdy Gessler czy Ewy Wachowicz. Gotowi? Czas start!

Pieczenie chleba - prosty przepis

Zaczniemy od prostego przepisu na chleb:

Składniki:

15 gramów świeżych drożdży,

4 szklanki mąki pszennej,

5 łyżek oleju,

pół łyżeczki cukru,

łyżka soli,

3 szklanki letniej wody.

Sposób przygotowania:

Połącz drożdże z cukrem i poczekaj aż się rozpuszczą. Rozpuszczone drożdże połącz z mąką, olejem, solą i wodą. Zagniataj ciasto przez około 7 minut – do momentu, kiedy będzie się tylko delikatnie przyklejać do dłoni. Włóż ciasto do miski posmarowanej olejem, przykryj bawełnianą ściereczką i pozostaw do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około godzinę. Wyrośnięte ciasto zagnieć w podłużny bochen i przełóż do formy. Piecz 10 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza, a następnie 40 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

Przepis na domowy chleb Magdy Gessler

Składniki:

1 łyżka oliwy

1 łyżka soli

250 g mąki pszennej chlebowej

250 g mąki razowej

150 ml zakwasu żytniego

300 ml letniej wody

1 łyżeczka suszonych drożdży

3 łyżki pestek słonecznika

Sposób przygotowania:

Wymieszać w misce zakwas z drożdżami i wodą. Dodać oliwę i sól. Stopniowo wsypać mąkę i wyrobić gładkie ciasto Pod koniec dodać pestki słonecznika. Posmarować czystą miskę oliwą i przełóż ciasto. Przykryć natłuszczoną folią i odstawić w ciepłe miejsce. Odczekać 2 godziny. Uformować bochenek, posmarować oliwą i posypać mąką. Odstawić do wyrastania na godzinę. Piec 40 minut w temp. 210 stopni.

Gotowe! Filmik - tutaj.

Chleb bezglutenowy w domu - przepis Anny Lewandowskiej

Oczywiście nie może zabraknąć przepisu dla nietolerujących glutenu. Oto propozycja Anny Lewandowskiej:

Składniki:

500 g mąki gryczanej

1 szklanka mąki z amarantusa

3 łyzki masła klarowanego

25 g drożdży lub zakwas

1 łyżeczka cukru (najlepiej ksylitol)

1 łyżeczka soli

3 szklanki wody (mniej więcej)

1/2 szklanki siemienia lnianego

garść rodzynek (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Drożdże utarłam z cukrem i odrobiną ciepłej wody, odstawiłam w ciepłe miejsce na kilkanaście minut. Wymieszałam mąkę z solą, zmielonym siemieniem lnianym, drożdżami, masłem i ciepłą wodą, odstawiłam w ciepłe miejsce do czasu podwojenia objętości ciasta. Wyłożyłam foremkę papierem do pieczenia i umieściłam w niej ciasto.Posmarowałam wierzch masłem i wstawiłam do piekarnika. Piekłam ok. godziny w 210 °C, patyczkiem sprawdzałam, czy chleb jest już gotowy - pisze Anna na swoim blogu hpba.pl.

Chleb na zakwasie - prosty przepis Ewy Wachowicz

Składniki:

50 g - mąki żytniej razowej

50 g - mąki pszennej

300 ml - wody

40 g - drożdży

1 łyżeczka - cukru

300 g - pszenicy

1 szklanka - otrębów żytnich

1 łyżeczka - soli

2 - jajka

szczypta czarnuszki lub słonecznika

Sposób przygotowania:

Zrobić tzw. krótki zakwas (np. wieczorem dnia poprzedzającego pieczenie). Drożdże rozpuścić w wodzie, dodać mąkę, mąkę żytnią razową i cukier. Wymieszać.

Pszenicę (najlepsza będzie orkiszowa) wsypać do robota z ostrymi nożami i zmielić na mąkę. Dodać zakwas, otręby i sól (ew. jajka). Wyrobić ciasto. Przełożyć do prostokątnej foremki i wstawić do piekarnika nagrzanego do 50 st. C.



Jak ciasto wyrośnie i podwoi swoją objętość, zwiększyć temperaturę do 200 st. C i piec ok. 45 minut, aż wbity patyczek będzie suchy.

Podawać z rzodkiewką i pomidorem.



Tutaj - zdjęcia.

Na stronie ewawachowicz.pl pojawił się również przepis na chleb pełnoziarnisty.

Pieczenie chleba w domu - chleb pełnoziarnisty

Składniki:

½ kg - mąki z pełnego przemiału

4 łyżki - ziaren słonecznika

4 łyżki - siekanych orzechów włoskich

4 łyżki - otrębów owsianych

4 łyżki - siemienia lnianego

50 g - drożdży

½ l - wody

1 łyżeczka - cukru

1 łyżeczka - soli

mleko do zwilżenia

czarnuszka do dekoracji

Sposób przygotowania:

Drożdże pokruszyć do miski. Dodać cukier. Zalać ciepłą wodą (100 ml), wymieszać i odstawić.

Do miksera wsypać mąkę. Dodać ziarna słonecznika, orzechy włoskie, otręby i siemię lniane. Wlać ciepłą wodę (400 ml) oraz rozpuszczone drożdże. Posolić. Dokładnie wymieszać.

Przełożyć do prostokątnej formy (np. keksówki, 30 cm x 12 cm), natłuszczonej masłem lub smalcem gęsim i wysypanej mąką razową. Wierzch wyrównać i zwilżyć mlekiem. Posypać czarnuszką.

Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 50 st. C. Po 20-30 minutach podnieść temperaturę do 200 st. C i piec przez 1 godzinę.

Na który przepis się skusicie?