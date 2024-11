Margaret jakiś czas temu podjęła decyzję i razem z partnerem postanowili zamieszkać w wyjątkowym miejscu w Andaluzji. Para już od kilku miesięcy dzieli swoje życie pomiędzy dwa kraje. W słonecznej Hiszpanii piosenkarka mieszka w jesienno-zimowych miesiącach i nie ukrywa, że zadomowiła się tam doskonale, a nawet nawiązała już pierwsze znajomości z lokalnymi mieszkańcami:

Codziennie rano na śniadanie i kawę chodzę do lokalnego baru na plaży. Wita mnie tam starsza pani, i zawsze mówi: Hola! Cómo siempre? A ja odpowiadam: Si si, cómo siempre! (tłum. To, co zwykle). Ten lokalny klimat sprawia, że czuję, że jestem u siebie. Mam też sąsiadkę Carmen, codziennie rano chodzimy wspólnie na spacery z psami. Carmen mówi po hiszpańsku, ja udaję, że wszystko rozumiem.

Margaret na początku 2024 roku poinformowała, że w jej życiu zaszło sporo zmian i zdecydowała się przenieść do Andaluzji. Hiszpania zawsze była bliska jej sercu, a teraz w okresie jesienno-zimowym może spędzać czas w pięknym domu z widokiem na Giblartar i relaksować się na plaży. W tej przygodzie towarzyszy jej partner oraz ich cztery psy i kotka Lima, która kocha wygrzewać się na piasku. Margaret w podcaście z dziennikarką "National Geographic" opowiedziała o tym, jak mieszka się w Hiszpanii i nie ukrywa, że zdecydowała się na zakup pierwszego domu, jaki zobaczyła, a formalności udało się podpisać w ciągu jednego dnia.

Artystka nie ukrywa, że widok z okna sprawia, że robi jej się ciepło na sercu. Margaret przyznała wprost, że od zawsze chciała być gdzieś dalej i teraz to pragnienie udało się spełnić:

Co więcej, ciepły hiszpański klimat ma dobry wpływ na jej samopoczucie i postrzeganie rzeczywistości. Fakt, że Margaret jest meteopatką, miał znaczący wpływ na decyzję o kupnie domu:

W wywiadzie Margaret przyznała też, że jej tata miał krótki epizod z wyjazdem i zdecydował się otworzyć cukiernię na Maladze. Artystka sądzi, że pogoń za tym, aby realizować plany i spełniać marzenia odziedziczyła właśnie po tacie:

Któregoś dnia mój tata, który wiele lat był dyrektorem szkoły, postanowił rzucić wszystko i… otworzyć cukiernię w Maladze. (...) Nie, nigdy nie piekł ciast. Nie znał się też na gastronomii. Po prostu przyszedł mu do głowy pomysł i postanowił go zrealizować. W tym jestem do niego podobna. Lubił słodycze i ciągnęło go słońca.

przyznała szczerze Margaret.